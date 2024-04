Nerea Eizagirre seguirá vistiendo de txuri-urdin

Buenas noticias en la Real de Natalia Arroyo en medio de una crisis de resultados en la Liga F, donde acumula nueve partidos sin conocer la victoria. Nerea Eizagirre, capitana y buque insignia del proyecto, renovará en breve su contrato con la Real que expira el próximo mes de junio. La tolosarra ha decidido seguir siendo la punta de lanza de un proyecto que, sin embargo, puede tener cambio en el banquillo puesto que a falta de pocas semanas para que termine la temporada Natalia Arroyo sigue sin vincularse al club para la próxima temporada cuando también termina contrato.

La comunicación oficial de la tolosarra todavía puede dilatarse varias semanas más puesto que el club está centrado en terminar lo mejor posible la temporada con esa cita tan ilusionante que tiene el equipo el 18 de mayo. El reto de ganar la Copa es mayúsculo, más si cabe ahora que por una cosa o por otra la plantilla no está en la mejor fase de la temporada. Nerea, en todo caso, ya ha dado el 'sí' al club y aunque no hay nada firmado su intención de continuar es firme. El verano pasado la capitana también terminaba contrato y firmó solo por una temporada, entendiendo que el club debía dar un paso adelante apostando definitivamente por el proyecto. Aunque todavía no está cerrado, la intención esta vez podría ser firmar por más de una temporada al entender que no puede estar en otro lugar mejor.

Sobre la mesa también está la continuidad de Arroyo, otro de esos temas que quitan tiempo en Zubieta. Con Nerea a falta de la firma, el club se centra en resolver la incógnita de si la catalana será o no la inquilina del banquillo txuri-urdin el próximo curso. De momento, Arroyo esquiva las preguntas acerca de su renovación y un compañero de profesión como Sánchez Vera, entrenador del Levante, tampoco le echó un capote hace dos semanas con sus declaraciones. «He leído que me voy al Sevilla, a la Real Sociedad, al Atlético de Madrid, al Real Madrid, a la Juventus... todos los equipos que van a cambiar de entrenador el año que viene. Claro, alguno acertará». No le faltarán ofertas a Sánchez Vera en caso de abandonar el club granota.

Cuatro pilares blindadas

Además de Eizagirre, la Real tiene varias piezas fundamentales afianzadas para la próxima temporada. Una por línea. Tienen contrato hasta 2025 Nahia Aparicio, que juega su primera temporada en el primer equipo, Manuela Vanegas, Andreia Jacinto y Amaiur Sarriegi, entre otras. Sin embargo, trata de retener a dos futbolistas con cartel y vitales como Jensen y Franssi. No será sencillo convencerlas.