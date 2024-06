Natalia Arroyo: «Si viene Sánchez Vera impulsará y sacudirá a la Real»

DV San Sebastián Viernes, 7 de junio 2024, 11:37 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La Real Sociedad de Natalia Arroyo ha realizado este viernes la sesión número 200 de la temporada. El curso se está haciendo largo para todas. «Tenemos ganas de que se vaya acabando, que reflexionen lo accidentado que ha sido el año y el calendario. La gente está contando los días que quedan para que termine la temporada. Por suerte, estamos todas sanas tras el parón y afrontamos los últimos ocho días con ilusión», ha declarado Arroyo en rueda de prensa. La Real juega este domingo a las 12.00 ante el Madrid CFF en la capital y cerrará la temporada el día 15 a la misma hora en Zubieta ante el Levante Las Planas.

Hasta la propia entrenadora tiene ganas de poner punto y final a su proyecto en la Real. «Llevas once meses en marcha y cansa. Tengo que agradecer la energía con la que están entrenando las jugadoras porque está claro que no es tan estimulante como cuando estabas segunda en la tabla. Ahí las piernas van mejor y ahora cuesta un poco más», ha añadido.

Roberto Olabe agradeció en su comparecencia del martes a la catalana su estancia en en Zubieta. «Estoy orgullosa y satisfecha con lo realizado. A nivel de resultados esta temporada no ha sido buena en ese camino de la regularidad pese al pase a la nivel. He tenido una relación honesta con él y muy respetuosa con el club que apostó por mí».

Dejó pinceladas acerca su futuro y, salvo sorpresa mayúscula, no se enfrentará a la Real la temporada que viene en Liga F. «No está definido, se está definiéndose. Me gustaría un proyecto fuera de la liga porque es difícil encontrar un proyecto mejor que la Real en España. Visitaré lugares y me tengo que reciclar».

En ese sentido, también habló del futuro de la Real y el próximo integrante del banquillo. Sánchez Vera, el entrenador del Levante, es el elegido. «No he hablado con él pese a que he leido las informaciones. Me parece un entrenador fantástico y me han gustado mucho sus equipos, cuando ves sus partidos aprendes. Cada vez hay más de ese tipo de entrenadores en la liga, inspira, compite y saca rendimiento a las jugadoras». El madrileño tiene la etiqueta de entrenador duro. «Tiene un estilo diferente en cuanto a meter caña, si termina siendo él impulsará a la Real, le dará una sacudida después de este pequeño valle. Que cuide a la afición del Z7 y que goce en Donostia».

