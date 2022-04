David Zurutuza recibe emocionado la insignia de oro

Viernes, 22 abril 2022, 00:11

Zurutuza recibió la insignia de oro y brillantes en reconocimiento a las once temporadas jugadas en la Real. «En estos trece años me ha dado tiempo a entender el significado de este club. No ha sido un camino recto pero he aprendido mucho. He pasado momentos buenos y malos, pero con vuestro calor los he superado y lo agradezco mucho. Me he sentido muy querido, eso lo voy a llevar dentro para siempre. Ahora como vosotros soy un aficionado más, estoy orgulloso de ver esta gozada de equipo. Tengo la suerte de que me han dejado ser yo y he disfrutado mucho de esto, que al fin y al cabo solo es un juego».