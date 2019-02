Real Sociedad Zurutuza no arroja ninguna pista sobre su futuro y dice que «deberá valorarlo todo» 02:27 David Zurutuza comparece en rueda de prensa en Zubieta / Lobo Altuna El centrocampista txuri-urdin es consciente del buen momento por el que atraviesa el equipo, pero avisa del peligro de «relajarse» RAÚL MELERO Viernes, 22 febrero 2019, 15:05

David Zurutuza no ha arrojado mucha luz a lo que puede deparar su futuro. El centrocampista txuri-urdin acaba su contrato el próximo 30 de junio y en la comparecencia de prensa que ha tenido lugar en Zubieta ha confesado un rotundo «no sé qué voy a hacer».

Preguntado por si tiene claro su destino al final de la presente temporada, el centrocampista ha comentado que «no sé ni qué deciros. Estoy súper a gusto con los compañeros. Yo soy de aquí, siento la Real Sociedad, entiendo muchas cosas que con 20 años no entendía y el peso de la responsabilidad es algo duro. Todo esa carga es dura pero te gratifica. No lo tengo claro, no penséis nada raro e insisto, no sé qué deciros».

Con la franqueza habitual que caracteriza al canterano blanquiazul, Zurutuza ha proseguido con su explicación de qué puede pesar para continuar en la Real Sociedad o buscar acomodo en otro lugar. «Tengo que valorarlo todo: ver cómo me encuentro, cómo acabo la temporada. Lo personal influye y lo colectivo también. Si me voy, están las cosas cubiertas. Estoy tranquilo porque llevo muchos años aquí. Es mucho peso, pero no sé, hay que verlo y todavía queda tiempo para decidirlo», ha explicado el txuri-urdin.

En el aspecto puramente deportivo, Zurutuza es consciente del buen momento por el que atraviesa el equipo pero avisa del peligro de relajarse. «Es peligroso estar en un gran momento porque te lleva a la relajación y eso te lleva a achuchar modificar las cosas. No conviene relajarse porque los equipos te estudian y tienes que aprovechar este momento para hacer cosas nuevas. No bajar los brazos, esta es la fórmula para continuar la buena racha».

El jugador nacido en Rochefort ha mandado un mensaje ambicioso sobre de las posibilidades europeas del equipo. «Una Real Sociedad desde el primer partido de liga tiene que pelear por Europa siempre. Es cierto que hemos llevado una temporada irregular y ahora nos vemos cerca, pero sin olvidarse de lo que nos ha costado llegar».

Sobre el encuentro del próximo lunes que les llevará a enfrentarse al Getafe de Eusebio, 'Zuru' ha confesado que será especial porque con Sacristán «jugamos un fútbol muy bueno y se hicieron grandes cosas».