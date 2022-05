Zubimendi: «Repetir tres veces en Europa es un orgullo»

«Solo tengo que dar las gracias a los aficionados por el premio que me han dado y contento por esa parte porque mi trabajo ha sido reconocido por la afición», ha declarado Martín Zubimendi tras ser nominado como mejor jugador de la temporada por los aficionados que han emitido su voto en los canales de la Real Sociedad.

El centrocampista donostiarra ha disputado 47 encuentros en las tres competiciones, siendo el segundo jugador con más partidos por detrás de Robin Le Normand. En Liga ha jugado 36 choques, 25 de ellos como titular. «En términos generales la temporada ha sido bastante positiva», dice. «Personalmente, que en las últimas campañas que habíamos jugado sin público, este año se ha enganchado una barbaridad y yo lo he notado». Zubimendi ha explicado también que «en cuanto a resultados ha habido momentos y en cuanto a juego el equipo ha dado el nivel que se esperaba. La realidad es que en momentos nos ha faltado un poco de gol que nos hubiera enganchado un poco más arriba en la clasificación», incide sobre los escasos 40 goles que ha marcado el equipo en los 38 encuentros ligueros.

Desde que subió del Sanse al primer equipo, el canterano realista y ya internacional absoluto solo ha conocido las mieles del triunfo. «Llevo dos temporadas y media en el primer equipo y en todas hemos entrado en Europa. Alguno ya me ha dicho que me estoy malacostumbrando y creo que hay que darle valor a eso». Zubimendi recuerda que «veníamos de momentos difíciles cuando se bajó a Segunda y repetir tres veces billete para Europa y estando yo en la plantilla, supone para mí un orgullo».

A pesar de su juventud, el jugador nacido en el barrio de Gros lleva 99 encuentros oficiales y «después de la de la primera temporada de adaptación y ves cómo funcionan las cosas, quería dar un paso más». Zubimendi quiere agradecer a «Imanol que me ha puesto mucho en el once inicial y a mi manera lo he sabido aprovechar. Estoy contento con la evolución que he tenido y con cómo el equipo también me ha ayudado a mejorar».

Estar rodeado de grandes jugadores, en su caso de Rafinha, Merino, Illarramendi o Silva «es un lujo», y advierte que «no solo en el campo sino cómo son en el vestuario este tipo de jugadores que tenemos. Solamente fijándote en ellos ya aprendes una barbaridad, en estilo de vida y hábitos es un aprendizaje que no tienes en ningún otro lado».

Zubimendi es optimista de cara al futuro que le espera tanto a él como a la plantilla txuri-urdin. «Se ve mucho mejor», apunta el '3' realista. «En todos los ámbitos la Real está dando pasos hacia delante, los buenos jugadores se quieren quedar aquí, a nivel de juego mantenemos esa regularidad para mantenernos ahí arriba y en general la Real está creciendo una barbaridad».