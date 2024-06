Zubimendi: «La Eurocopa no está para centrarse en cosas individuales»

Iker Valverde Martes, 18 de junio 2024, 13:32 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Martin Zubimendi ha comparecido en Dusseldorf a dos días del choque ante Italia y se ha limitado a hablar de la Eurocopa y no ha dado pistas sobre su futuro: «Yo principalmente busco el beneficio del equipo, no pienso en lo que yo pueda ganar con la Eurocopa. Lo individual va a ser consecuencia de todo ello, pero toda mi energía va al beneficio del grupo». Repreguntado por ello, el donostiarra ha añadido que «en la Eurocopa no estamos para centrarnos en cosas individuales. Todo lo que esté en mi mano por jugar lo haré y cuando tenga la oportunidad intentar aprovecharla».

La victoria por 3-0 ante Croacia no ha cambiado la perspectiva de Zubimendi en cuanto a favoritismo de España: «La confianza venia de antes, de todo el proceso desde el primer día. Ganar el primer partido da tranquilidad, pero con perspectiva». Le ha quitado hierro al hecho de ganar el primer partido porque «los primeros partidos tampoco sirven de nada, aunque no he visto gran futbol en algunos partidos. Las selecciones favoritas han sacado sus partidos adelante, pero tampoco se pueden sacar conclusiones».

Tampoco ha notado cambio en la perspectiva de fuera, puesto que viven «en una burbuja». «Yo personalmente intento no leer mucho para no alterarme. El futbol es así, van cambiando los focos. Pero nosotros estamos en la línean de ganar la Eurocopa», ha añadido Zubimendi.

«He asumido mi rol»

Zubimendi disputó unos minutos ante Croacia debido a los problemas físicos de Rodri. Recuperado el capitán de la selección española, vuelve a tener díficl jugar: «Soy consciente de dónde estoy y qué jugadores tengo delante. Yo hago lo que me toca. Le está tocando jugar a Rodri. Es el mejor del mundo en su puesto. He asumido mi rol».

El jugador de la Real fue preguntado por el hecho de no haber árbitras después de seis torneos con representación femenina, a lo que Zubimendi alegó que «no tenía ese dato. No tengo una opinición clara sobre eso, supongo que los elegirán por nivel y no por el género. Como no sé, no puedo opinar».

Temas

Martín Zubimendi