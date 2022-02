Declaraciones Martín Zubimendi: «El cansancio no es excusa» El centrocampista de la Real Sociedad confía en que «el equipo se reponga de cara al partido contra el Leipzig», aunque remarca que «no hemos estado finos»

El centrocampista de la Real Sociedad, Martín Zubimendi, ha sido el encargado de pasar por los micrófonos tras la goleada del Athletic (4-0) en el derbi vasco. Pese a la abultada derrota, el donostiarra no ha querido poner ninguna excusa. «No hemos estado finos», ha reconocido Zubimendi.

«Encajamos un gol y nos dejamos llevar. Es un aspecto en el que tenemos que mejorar. Ya nos ha sucedido en otras ocasiones a lo largo de la temporada», ha afirmado el centrocampista txuri-urdin haciendo referencia a las otras goleadas que ha sufrido el conjunto de Imanol Alguacil a lo largo de la temporada. «Sabíamos que era un equipo peligroso a balón parado y no hemos defendido bien. Tras los dos primeros goles nos hemos volcado al ataque aunque de mala manera», ha seguido lamentándose Zubimendi.

Para muchos, la abultada derrota podía ser consecuencia del despliegue físico que hizo la Real hace apenas unos días frente al RB Leipzig en la eliminatoria de Europa League. Sin embargo, Zubimendi ha querido cortar esa premisa de raíz. «El cansancio no es una excusa. Es cierto que puede influir, pero si la cabeza está bien no pasa esto. No se puede notar tanto».

Un golpe moral a pocos días de disputar la vuelta en el Reale Arena de ese partido contra el conjunto alemán. «Esta goleada nos va a hacer daño. Pero también hay que reconocer que no es la primera vez que nos sucede a lo largo de la temporada y nos hemos sabido recomponer», ha subrayado el jugador blanquiazul.