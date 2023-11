Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

No hay nada como pillar el taxi de un futbolero para que te ponga al día de la actualidad de su equipo. En mi caso fue ayer en la vuelta a Donostia, mientras me llevaba al aeropuerto de Almería. No tenía buena cara después de ...

Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión