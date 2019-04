Rueda de prensa Zubeldia: «El que piense que la Real Sociedad no tiene opciones de entrar en Europa está equivocado» Igor Zubeldia, durante una sesión de entrenamiento con la Real. / Lusa El centrocampista txuri-urdin admite que el vestuario está triste por no haber logrado el resultado deseado en Zorrilla BEÑAT ARNAIZ Martes, 2 abril 2019, 15:39

Igor Zubeldia ha comparecido este martes en la sala de prensa de Zubieta para valorar el estado actual de la plantilla de la Real Sociedad tras llevar cinco jornadas sin conocer la victoria y no lograr el resultado deseado en el Zorrilla. «No sé si la palabra adecuada es cabizbajos, pero no logramos el resultado que quisimos. La racha no es nada buena, pero el equipo está con ganas de hacer un buen final de temporada. Seguimos pensando que tenemos opciones para entrar en Europa y el que no piense así está equivocado». El centrocampista ha sido claro en este sentido y no deja a un lado el objetivo de jugar la próxima temporada en la competición continental.

La Real Sociedad está a seis puntos del séptimo y sexto puesto, que lo marcan el Sevilla y el Valencia con 43 puntos. Los de Imanol Alguacil no tienen tiempo para lamentaciones y en dos días recibirán en Anoeta al Betis, rival directo por la pelea continental. «Sabemos que la liga es dura y que los aficionados están bastante enfadados con los últimos resultados. Es un partido ideal para crear otra vez ilusión».

Preguntado por qué análisis hace la plantilla de este tramo de temporada, en el que la Real Sociedad no gana un partido desde el 16 de febrero ante el Leganés en San Sebastián, Zubeldia ha afirmado que es consciente de la cantidad de lesionados que hay actualmente en la plantilla, «pero estamos los que estamos y lo tenemos que hacer entre los que estamos ahora. Para cumplir con el objetivo de Europa hay que hacer las cosas muy bien y nosotros no las estamos haciendo. Este jueves tenemos una gran oportunidad, y además en Anoeta».

El Betis es ya un rival conocido para los realistas, ya que se han visto las caras tres veces este curso. Cuestionado por si sirven de referencia esos encuentros, el de Azkoitia ha transmitido que sí, para saber cómo juegan, «pero cada partido es diferente».

Sobre cómo se encuentra él esta campaña, ha afirmado que «estoy mucho mejor que la temporada pasada, pero soy consciente de que me queda aún por mejorar. En el campo me encuentro más suelto y con más confianza».