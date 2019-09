Real Sociedad Zubeldia: «La pasada campaña se nos fue Europa allí y tenemos más ganas que nunca de ganar al Espanyol» Zubeldia ha hablado en rueda de prensa tras el entrenamiento de este martes en Zubieta / Real Sociedad Igor Zubeldia advierte de que «lo del sábado ya pasó» y asegura que «ha arrancado una nueva semana en la que tenemos que demostrar al míster lo que valemos para poder jugar» GAIZKA LASA Martes, 17 septiembre 2019, 14:53

Igor Zubeldia ha confirmado que el sábado «todo salió como queríamos. Todos esperábamos ese día porque era el del estreno del campo nuevo, con más gente que nunca.... Todo salió como quisimos. Hicimos el fútbol que queríamos y conseguimos los tres puntos, que era lo más importante. Sabíamos que era un rival difícil pero teníamos confianza en nosotros mismos».

Sobre el ambiente en el nuevo Reale Arena, el azkoitiarra ha asegurado que «nos apoyaron hasta el final y ojalá venga tanta gente en todos los partidos. Lo del nuevo estadio y la cercanía de la gente se nota mogollón. La afición está cerca y nos da un plus para jugar. En casa la grada Aitor Zabaleta nos da mucho». Refiriéndose al momento de auge de la Real, Zubeldia ha afirmado que «los que estamos aquí somos afortunados y tenemos que aprovechar esta oportunidad. Tenemos que ir a por todas».

Después de tres partidos como central, el sábado jugó de centrocampista, lo que ha considerado como «mi puesto natural. Prefiero jugar en el centro del campo porque me salen las cosas de manera más natural, pero si Imanol me dice que tengo que salir de central, yo encantado». También ha señalado que «cuando juegas en un sitio en el que no juegas habitualmente, aprendes cosas nuevas que ayudan cuando vuelves a tu puesto. No sé dónde voy a jugar de aquí en adelante», ha zanjado.

Zubeldia ha asegurado que «nadie se tiene que ver titular en este equipo porque estamos 25 y hay mucha competencia. Lo del sábado ya ha pasado, desde hoy hasta el domingo tenemos días para demostrar lo que valemos para que a partir de ahí Imanol decida quién va a jugar»

Para el de Azkoitia, «hay más competencia que nunca, con más de un jugador por puesto. Ya ha arrancado la nueva semana y el que lo haga mejor tendrá opciones de jugar el domingo en Barcelona».

Respecto al horario del choque, a las 14.00 horas, ha afirmado que «prefiero jugar de tarde o noche pero no hay excusas. Tendremos que hacer bien las cosas. La pasada temporada se nos fue allí Europa en el último partido y tenemos más ganas que nunca de ganar».