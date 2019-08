Igor Zubeldia: «El derbi del año pasado fue increíble; era casi un Athletic-Sanse y ganamos» Igor Zubeldia firma una de las dos camisetas que serán sorteadas entre los suscriptores de DV. / MORQUECHO Igor Zubeldia destaca que «tener un buen equipo es más importante quela edad de los jugadores, y nosotros lo tenemos» MIGUEL GONZÁLEZ Jueves, 29 agosto 2019, 06:24

Igor Zubeldia (Azkoitia, 1997) se perfila como uno de los protagonistas del derbi. Ya lo fue el año pasado, al firmar la jugada del gol decisivo que culminó Sangalli, y este también apunta a ello después del gran inicio de temporada que ha realizado. Con el DV de Oro del curso 18/19 entre manos, analiza cómo ve el clásico vasco.

- Empezando por el galardón que ha ganado, solo otro centrocampista lo había conquistado siendo tan joven: Xabi Alonso.

- Para mí es un honor formar parte del palmarés de un trofeo tan importante y una motivación para seguir mejorando. ¿De Xabi qué voy a decir? Fue un jugador único a nivel mundial.

- Tengo una anécdota con él, porque con 6 años fui a ver un entrenamiento de la Real con el aita. Él estaba lesionado y como se marchó antes tuve la oportunidad de sacarme una foto con él que aún guardo.

- ¿Se ve reflejado ahora en ese niño que era cuando firma autógrafos?

- Ahora ya estoy acostumbrado, porque llevo tres años en el equipo, pero el primero se me hizo bastante raro. Me daba vergüenza.

- ¿Solo pedía firmas a los futbolistas o también a los pelotaris -de pequeño jugaba a pelota-?

- De pelotaris también. Las que más cariño tengo son las de Aimar Olaizola, que era mí ídolo, y la de Martínez de Irujo. Soy muy pelotazale y algunos de los pelotaris de ahora son mis amigos: Jokin Altuna, Iker Irribarria, Jon Ander Peña...

- Jokin Altuna, que es muy amigo suyo, es del Athletic a pesar de ser de Amezketa. ¿No ha hecho nada al respecto?

- Sí, sí. Estoy con el tema. Le he regalado una camiseta mía y va poco a poco pasándose a la Real. Me dice que ve todos nuestros partidos...

- Mira que para hacer un saque de honor en Anoeta tiene que estar plenamente convertido...

- Lo veo difícil, porque ya lo hizo en San Mamés -risas-.

- ¿Cómo ve el derbi?

- Soy optimista. Hemos hecho un buen arranque de Liga y queremos darle continuidad en Bilbao.

- Los últimos precedentes allí no pueden ser mejores, ¿verdad?

- El derbi del pasado año en San Mamés será siempre el mejor recuerdo de mi carrera. Fue un día muy especial. Teníamos muchas bajas y jugamos nueve canteranos en el once, muchos de ellos jóvenes como Oyarzabal, Bautista, Gorosabel, Kevin, Sangalli o yo mismo. Illarra, Pardo y Aritz eran los más experimentados. Parecíamos el Sanse contra el Athletic. Ese 1-3 fue increíble.

- Y con participación suya en el gol que decidió el partido...

- Robé la pelota a Yuri y avancé hasta línea de fondo. Centré, Pardo arrastró y dejó pasar el balón y llegó Luca Sangalli como un toro para marcar.

- He visto celebrar goles en finales de Champions con menos efusividad...

-Es que no sabíamos qué hacer. Nos fuimos hacia el córner donde estaban nuestros aficionados. Verlos ahí arriba todos botando de alegría fue algo brutal. Repito que para nosotros era como un Athletic-Sanse en San Mamés y esos momentos no se me van a olvidar.

- Para un guipuzcoano y canterano de la Real, ¿es el partido más bonito del año?

- Sí, claro. Desde categorías inferiores se viven con mucha intensidad. Son partidos que generan un pique sano entre los aficionados de ambos equipos y que todos quieren ganar.

- En Bilbao justifican sus derrotas en los derbis diciendo que aquí se toma más en serio este partido...

- Para los dos equipos es un partido igual de especial. Tengo amigos allí y así me lo dicen. De todas formas, si se lo toman menos en serio, mejor para nosotros.

- Dónde le gusta más jugar los derbis, ¿en Anoeta o en Bilbao?

- Hacerlo en Anoeta con los tuyos animándote te da un plus que se nota. Pero también es verdad que fuera el compromiso en el grupo es muy fuerte por desafiar a todo el ambiente en contra. El derbi que me gusta es el que se gana -risas-.

- Pasados ya los ecos del fichaje de Iñigo y sin que este verano el Athletic haya venido a por Oyarzabal, ¿parece un derbi menos caliente?

- Puede ser. Este verano ha sido tranquilo y eso siempre favorece a que haya un mejor ambiente.

- ¿También va a jugar de central?

- No lo sé. Estoy entrenándome ahí, pero solo el míster sabe los planes que tiene para este partido.

- ¿Qué tal se encuentra atrás?

- En Valencia estaba algo nervioso porque era la primera jornada de Liga y no era mi posición natural. Pero en cuanto empezó el partido me relajé y me solté. Cada vez me siento más a gusto y con más confianza jugando de central.

- ¿Pero cuál es su puesto?

- Yo me considero pivote. El clásico 'cuatro'. Ésa es mi posición natural. Pero en categorías inferiores también he jugado de central y no me resulta difícil hacerlo.

- ¿Qué explicación le ha dado Imanol para ponerle de central?

- En pretemporada ya me dijo que podía jugar de central y que estuviera preparado. En verano jugué ahí los amistosos y me fui haciendo a la idea. En Mestalla me enteré hora y media antes de que iba a ser central, en la charla previa.

- Con Garitano también jugó atrás la pasada pretemporada.

- Es verdad. Será que me ven algo para jugar ahí. Sin embargo, cuando se acercó la Liga Garitano ya me dijo que jugaría como pivote. Para mí lo importante es estar en el once; no la posición en la que juegue.

- Solo le falta ser portero...

- Ya lo hice en cadetes con la Real. Jugábamos contra el Kostkas en Matigoxotegi y expulsaron a nuestro portero. Me tiraron una falta, intenté blocar el balón pero como estaba lloviendo se me escurrió y fue adentro. Perdimos aquel partido.

- No me diga que también ha sido delantero.

- Sí claro, en los alevines del Anaitasuna. Metía un montón de goles. Fue cuando llegué a la Real, en infantiles, cuando me pusieron de centrocampista.

- En la Real ya lleva varios goles...

- Sí, he marcado tres. Uno en Liga al Sevilla y otro en Copa al Betis. Se me dan bien los andaluces -bromea-. El tercero fue en un amistoso contra Osasuna en Bergara.

- En su primer año en Primera decía que debía ser más atrevido en su juego, ¿ya se va soltando?

- Sí, antes priorizaba más la seguridad en mis acciones. Pero día a día estoy mejorando y me encuentro más a gusto en el campo.

- En verano salen dos centrales de 31 años y resulta que con una defensa de 23 años encajan un gol en dos partidos...

- No sé sabe qué pasará en adelante. Pero hemos empezado bien y atrás también nos sentimos a gusto. La juventud es una oportunidad. La edad tampoco es muy importante, como se está viendo. Lo importante es tener un buen equipo. Luego es verdad que tener muchos jóvenes hace que las ganas se contagien. Somos conscientes de que tenemos un gran equipo para llegar alto este año. Contra el Valencia, que fue cuarto y campeón de Copa el año pasado, nos dimos cuenta del nivel que tenemos. El objetivo es entrar en Europa.

- ¿En qué se diferencia esta Real de la del año pasado?

- Con Odegaard, Isak y Portu hemos ganado en verticalidad y velocidad. A tres cuartos de campo llegábamos bien pero luego nos faltaba algo que ahora sí tenemos.