Viejas piedras en el nuevo campo

El RB Leipzig no es el Lokomotiv. Ni el Sachsen. Ni su antecesor, el Chemie, el equipo de la industria química. La historia del fútbol de Leipzig es rica, pero el rival de hoy de la Real no forma parte de ella. Es un equipo nuevo que ha llegado a la tremenda a la Bundesliga y aspira a escribir no el pasado, sino el futuro. Red Bull intentó comprar el Sachsen, pero la oposición de los socios del viejo club impidió la venta. Entonces, en 2009, adquirió el Markranstädt, un equipo de quinta división que enseguida trasladó de su barrio al estadio del centro, remodelado para la Eurocopa 2006.

Esa es la conexión del RB Leipzig con la historia del fútbol de su ciudad. El Red Bull Arena está construido dentro de lo que fue el enorme Zentralstadion. Las gradas del antiguo estadio rodean por completo el campo nuevo, al que se accede por pasarelas que sobrevuelan las tribunas de aquel, construido en 1956. También se conservan algunos edificios y la torre que formaban parte de la instalación original. Una virguería de la arquitectura para no perder el patrimonio y, al tiempo, avanzar a la modernidad.

El Zentralstadion fue la casa del Lokomotiv de Leipzig, primer campeón de la Liga en Alemania en 1903 (ganó 7-2 la final al Deucher de Praga, invitado al torneo como otros equipos del Imperio Austrohúngaro). Y también uno de los recintos preferidos por el régimen de la Alemania Democrática por su inmensa capacidad. El récord de asistencia lo batió el Lokomotiv en el partido de vuelta de las semifinales de la Recopa de 1987 ante el Girondins de Burdeos, con 120.000 espectadores. En la final, el equipo alemán perdió 1-0 contra el Ajax de Van Basten.

Las viejas piedras que rodean al novísimo estadio de hoy hablan de ese pasado y de la decadencia de una época. El Lokomotiv, que nunca pudo adaptarse a la nueva realidad de la Bundesliga ni de la Alemania unificada, cogió los bártulos y se trasladó al Bruno-Plache-Stadion, de poco más de diez mil localidades pero que conserva en uso la tribuna de madera original de 1932, un vestigio arquitectónico de la época de Weimar.

LA CIFRA 1,5 millones de metros cúbicos de escombros de los bombardeos de la II Guerra Mundial se usaron para construir el estadio.

El Lokomotiv pena hoy en cuarta división y, pese a todo, conserva un amplio respaldo social. Tiene más de 300 chavales en la base y al inicio de la pandemia logró un hito asombroso. Vendió 150.000 entradas para un partido inexistente. Pidió apoyo a su gente y puso a la venta localidades virtuales a un euro. Se desbordaron las previsiones y se vendió más papel que en aquella semifinal de la Recopa de 1987.

El campo está pegado al río Elsten, escenario de una de las grandes derrotas de Napoleón, en octubre de 1813, solo unas semanas después del incendio del 31 de agosto en San Sebastián, donde se refugiaban las guarniciones napoleónicas. Es lo que tiene viajar a Europa, que se levanta una piedra y aparece la historia.