Zaldua revela que arrastra problemas físicos del año pasado «Hay veces que debemos jugar con un poco de dolor», afirma el lateral donostiarra sobre la dolencia que sufre en su gemelo izquierdo RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 16 octubre 2019, 07:58

Joseba Zaldua desveló ayer en rueda de prensa que arrastra unos problemas físicos derivados de una lesión de la temporada pasada que sufrió en uno de sus gemelos. A finales de la campaña pasada, el donostiarra tuvo una rotura traumática de grado II a nivel del gemelo externo de la pierna izquierda. «Para nada es una excusa», introdujo el defensor realista «pero la verdad es que me fastidia un poco. En esta profesión siempre juegas con alguna molestia, pero la que tengo es del año pasado y que después de tanto tiempo no se vaya, fastidia».

Los servicios médicos del equipo blanquiazul le transmiten «tranquilidad» a Zaldua. «Hacemos trabajo de prevención con el cuerpo médico y me dicen que tenga paciencia. Es también un proceso de aprendizaje en el que hay veces que debemos jugar con un poco de dolor». Esta temporada, Zaldua ha jugado siete encuentros, cinco de ellos completos. No actuó en el triunfo sobre el Alavés en el Reale Arena y en la primera jornada fue sustituido en Valencia por un fuerte golpe. Corría el minuto 82. El otro encuentro que no terminó el donostiarra fue ante el Espanyol, donde jugó 79 minutos. Los problemas físicos en su gemelo han sido los detonantes de que el lateral derecho no haya podido terminar esos partidos.

Hacerse fuertes en casa

Tras las dos derrotas consecutivas frente al Sevilla y el Getafe, Zaldua pretende volver a la senda del triunfo y de las buenas sensaciones ante el Betis. «Esa es la intención. Los dos últimos partidos no han sido buenos, pero bueno, volvemos a jugar en casa ante nuestro público y tenemos ganas de volver a ganar», indica el defensor blanquiazul.

Vídeo. Zaldua ha comparecido en rueda de prensa. / RS

El donostiarra repitió en varias ocasiones de su comparecencia en la sala de prensa de Zubieta, la importancia de jugar como local. Aprovechando el aliento de los seguidores y al presión del nuevo campo. «Lo más importante es hacernos fuertes en casa. Este año estamos consiguiendo que la gente esté muy metida y estamos teniendo un nivel de juego muy alto», dice Zaldua que incluso en el último encuentro ante el Getafe extrajo aspectos positivos a pesar del doloroso 1-2 final. «Incluso jugando con 10 pensábamos que éramos capaces de conseguir la victoria. En lo que se refiere al resultado, las sensaciones no fueron buenas pero para la moral fue positivo que tratáramos de ir a por el partido hasta el final y que intentáramos dominar el choque».

Zaldua no cree que la euforia que se ha suscitado esta temporada con el gran arranque liguero sea mala. «Después del inicio que hemos tenido es normal que la gente se ilusione y que tenga esa motivación. Esto es fútbol y funciona por rachas. Ganas tres partidos y parece que vas a ganar la liga y si pierdes, lo contrario. Hay que tener paciencia porque esto es una maratón».