Real Sociedad Zaldua considera que si la Real Sociedad queda fuera de Europa «no sería un fracaso» Miércoles, 20 marzo 2019, 14:34

Joseba Zaldua ha asegurado este mediodía en Zubieta que la plantilla de la Real Sociedad está «jodida» tras los partidos del «último mes» en el que el equipo se ha «alejado» de la posibilidad de clasificarse para Europa, dado que los resultados logrados en la Liga «no han sido los deseados», especialmente tras las derrotas ante Atlético de Madrid y Sevilla y el empate del viernes 15 ante el Levante en Anoeta, pese a que a su juicio la Real «mereció ganar». El lateral, sin embargo, ha querido mostrarse optimista al recordar que «aún quedan diez partidos por jugarse, 30 puntos, así que aún hay tiempo para darle la vuelta y acercarnos a los puestos de arriba y hacer cosas bonitas».

El donostiarra ha reconocido que el equipo se quedó con «mala sensación» después del último traspié ante el Levante. «Hicimos una buenan primer aparte, pero cuando no sentencias sabemos que a veces pasan estas cosas. Nos fuimos con pena». El jugador ha asumido su cuota de responsabilidad en nombre de la plantilla. «Somos los primeros que estamos jodidos. Estábamos cerca de los puestos de arriba y parecía que con una victoria nos metíamos en Europa, pero en un mes nos hemos alejado» de esa posibilidad.

Eso sí, ha anunciado el compromiso del equipo para no bajar los brazos ahora que se encuentra en una situación en tierra de nadie, «a siete puntos del sexto». En este sentido, ha puntualizado que «dar la temporada por perdida a estas alturas no sería correcto. Faltan diez partidos aún y la Liga está muy igualada. Ahora mismo con dos triunfos te metes arriba. Si encadenamos dos victorias, hay tiempo para hacer cosas bonitas».

Aunque no ha querido buscar excusas, ha apuntado la merma que suponen las lesiones de hombres «importantes» como «Illarra o Willian José». Pero ha recordado que «hay plantilla para que no se noten esas ausencias».

En cualquier caso, en el caso de que la Real Sociedad no logre otro año más el billete europeo, no lo consideraría una hecatombe. «Yo no hablaría de fracaso. Debemos ser conscientes de que hay plantilla para pelear por esos puestos, pero es complicado. Hay equipos con mucho presupuesto que todos los años están peleando por Europa». Así, ha insistido en que «debemos centrarnos en los diez partidos que quedan».

También se le ha preguntado por su situación personal, y ha reconocido una primera toma de contacto con el club para tratar de negociar su renovación. «Hemos empezado a hablar», pero lo considera como «una toma de contacto de querer empezar a hablar». En su foro interno, le gustaría continuar. «Siempre lo he dicho: siempre que la Real quiera que siga, aquí estaré. No es el momento de hablar de eso. Ya habrá tiempo».

Tras su cesión la pasada temporada en Leganés, Zaldua ha reconocido haber recuperado la sonrisa que había perdido en Zubieta antes de su exilio en Madrid. «El año pasado me sirvió para crecer como futbolista y como persona. Y recuperé la ilusión que hace dos años igual no tenía. En la vida busco ser feliz, y llegó una época en la que no era feliz. Busqué una salida para dar la vuelta a la situación y salió bien. Disfruté y me sentí importante en un equipo, que era lo que deseaba».

Esta temporada se está encontrando bien, «salvo los dos meses» tras su lesión en septiembre. «Quitando la semana pasada que estuve enfermo y lo acusé el fin de semana y pedí el cambio», el defensa se encuentra «fuerte, con ganas y es lo importante». Está contando con «la confianza de Imanol y trabajo para jugar lo máximo posible. El año pasado fue muy positivo para crecer como futbolista, y estoy con muchas ganas de hacer cosas bonitas» en el fútbol.

Ese deseo también lo ve en la figura de Imanol, que está viviendo el momento más delicado de sus dos etapas al frente del banquillo del primer equipo. «A Imanol le veo bien. Estamos jodidos, tanto él como nosotros porque los últimos partidos no han salido como queríamos. Él es el primero que tiene ganas de trabajar y nos exige mucho. Nos viene bien esa energía. Si conseguimos estar con la misma ilusión que él, haremos cosas bonitas».