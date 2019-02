Real Sociedad Zaldua se perderá el partido ante el Leganés del sábado AFP Lunes, 11 febrero 2019, 08:30

Joseba Zaldua no podrá ser alineado por Imanol Alguacil en la próxima jornada ya que ayer vio su quinta tarjeta amarilla y cumple ciclo. De esta manera, el lateral donostiarra se perderá el duelo ante el Leganés del sábado en Anoeta, a las 18.30 horas, ante sus excompañeros del pasado ejercicio liguero. Es una baja sensible en una defensa en la que aún no se sabe si Aritz Elustondo estará disponible para entrar en la convocatoria y en la que el otro aspirante a jugar en esa demarcación, Andoni Gorosabel, sigue lesionado.