La regañina a Zakharyan durante la revisión del VAR en el Betis - Real Sociedad: «Si les dejó a ellos en el campo no vayas tú...» Uno de los linieres advirtió al jugador ruso mientras Martínez Munuera revisaba la polémica mano de Ayoze en el gol del Betis posteriormente anulado

I.G. San Sebastián Lunes, 20 de mayo 2024, 11:29 | Actualizado 12:03h.

Un gol de Ayoze en el minuto 79 pudo cambiar el devenir del partido entre el Betis y la Real Sociedad. Sin embargo, Martínez Munuera, a instancias del VAR, consideró que el jugador bético se había ayudado de la mano para batir a Remiro, con lo que optó por anular el tanto del equipo entrenado por Pellegrini. Eso sí, durante la revisión del gol, hubo un txuri-urdin que fue advertido por uno de los linieres: Arsen Zakharyan. «Claro, si les dejó a ellos en el campo no vayas tú, tío», le reprende cuando se suponía que se acercaba a quejarse al colegiado por la presunta mano.

Para el minuto 42, la Real Sociedad tenía encarrilado el encuentro ante el Betis. Eso sí, además del penalti parado a Abde, hubo una acción que pudo cambiarlo todo: el gol anulado a Ayoze en el minuto 79. Y es que si el colegiado Martínez Munuera hubiera dado validez al tanto del jugador bético, el Betis se hubiera metido de lleno en el partido, con un cuarto de hora aún por jugarse. Ante las dudas que suscitaba la acción, Mateo Busquets llamó al colegiado desde la sala del VAR para advertirle: podía haber una posible mano.

«Juan, te recomiendo un On field Review para que valores una posible falta en la app», le apremió. Y seguidamente Martínez Munuera analizó la jugada: «Vale, déjamela en un loop corto, En un loop del 20%. Voy con mano, porque es una mano inmediata al gol. Sin más», sentenció. No había duda alguna: en el mano a mano ante Remiro Ayoze se había acomodado el balón con su brazo izquierdo: la mano era clara. Y el gol no subió finalmente al marcador.

Aviso a Zakharyan en el Betis - Real Sociedad

Eso sí, mientras Martínez Munuera analizaba las imágenes también se pudo escuchar cómo uno de los linieres advertía a gritos a los jugadores, que supuestamente pretendían acercarse al VAR. Y ahí, además del propio Ayoze («¡Quieto, quieto, eh!») salió el nombre de un jugador de la Real Sociedad: Arsen Zakharyan. «Zakh, Zakha, Zakharyan. Claro, si les dejó a ellos en el campo no vayas tú, tío», le reprendió. El episodio no fue a más y al ruso, al igual que al resto de sus compañeros, no le quedó otra que esperar pacientemente a la decisión del colegiado.