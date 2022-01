Yuri Berchiche: «Ha sido el peor año de mi vida»

El lateral del Athletic Yuri Berchiche ha sido claro este jueves por la mañana a la hora de calificar la mala racha que la ha tocado atravesar tras pasar el Covid-19 y su lesión de pubalgia, agravada por unas molestias en el tendón de Aquiles. «Ha sido el peor año de mi vida», ha confesado después de volver a los terrenos de juego nueve meses después en la final de la Supercopa en la que el conjunto bilbaíno cayó ante el Real Madrid en Riad el pasado 13 de enero.

«Cuando uno ve la luz al final del túnel se le pasan muchas cosas por la cabeza», ha señalado el exjugador de la Real Sociedad que también se ha referido a que muchos comentarios que se han realizado durante su lesión no le han gustado: «Hay muchos comentarios que en su momento no me hicieron mucha gracia. Es agua pasada. Darle vueltas a algo que ha pasado no me va a cambiar. Yo sé lo que ha pasado», ha señalado.

Yuri Berchiche no ha querido aclarar si se refería a las palabras del entrenador del Athletic, Marcelino García Toral, el pasado verano en las que se quejó de que no le gustaba «que un jugador que desde abril no ha jugado se tenga que operar ahora» después de que se decidiera intervenir al jugador guipuzcoano cuando el tratamiento conservador al que se sometió no dio resultados. «No voy a responder porque no lleva a ningún lado. En todo este proceso todos los malos momentos los he vivido yo y es cuando se demuestra quién está a tu lado y quién no», se ha sincerado.

Berchiche ha remarcado que intentaron por «todos los medios» que no pasara por el quirófano. «Decidimos ir por el camino del tratamiento conservador. No funcionó. Entonces decidimos operar y es la mejor decisión que pudimos tomar», ha confesado. Y es que después de jugar ante el Real Madrid y el Barça en Copa «las sensaciones son muy buenas. Me siento muy bien».