Xavi Hernández se acuerda de Roberto Olabe cuando le preguntan por Kimmich: «El director deportivo de la Real Sociedad se enfadó»

En el seno del FC Barcelona siguen deshojando la margarita sobre el sustituto de Sergio Busquets como medio centro defensivo del conjunto de Xavi Hernández. Antes de que la Real Sociedad visitara el Camp Nou y lograra una victoria histórica, el entrenador blaugrana fue cuestionado por Martin Zubimendi, de quien aseguró que «es un pivote extraordinario. Domina el momento con pelota, sin pelota, gana duelos», dijo en la previa del encuentro.

Estas palabras no gustaron en la planta noble de Anoeta y el director de fútbol de la Real Sociedad, Roberto Olabe, no dudó en criticar de falta de ética del club que dirige Joan Laporta. «Creo que no es demasiado lógico que el entrenador del adversario, ante un partido como el que tenemos, hable así de un jugador del adversario», señaló minutos antes de que arrancara el encuentro.

Las palabras de Roberto Olabe no se las ha llevado el viento y han llegado hasta oídos de Xavi Hernández. Este lunes, en la previa del encuentro que deben jugar ante el Valladolid, ha sido preguntado sobre la posibilidad de fichar a Joshua Kimmich. En su contestación se ha referido a las declaraciones del director de fútbol de la Real Sociedad: «Se enfadó el director deportivo de la Real Sociedad porque hablé de Zubimendi, pero me preguntáis. No es que quiera faltar al respeto ni desestabilizar ningún equipo, no tengo el objetivo», ha remarcado.

«A nosotros no nos gusta demasiado la especulación», dijo Olabe ante las cámaras de televisión. «Entendemos que Martin Zubimendi es muy buen jugador, como tenemos otros que pueden estar bajo la lupa de otros clubes, pero nosotros tenemos que ceñirnos a lo nuestro, a seguir creciendo, a ser un proyecto serio en el cual los jugadores confíen y puedan seguir creciendo, aspirando y ganando». A continuación destacó los valores por los que se rige la Real Sociedad, «un proyecto en el cual la ética en el trabajo es de respeto a la normativa, esa es la base de todo, ese es nuestro camino y todo lo demás es responsabilidad de cada cual».

Imanol Alguacil también se refirió al posible interés del Barcelona en Martin Zubimendi en la previa del partido: «No sé si el Barcelona quiere a Zubimendi sí o sí, como dicen. Igual se lo pregunto a Xavi, a ver qué me contesta. Pero estoy seguro de que a Martin no le afectará, no lo ha hecho hasta ahora y esta vez, tampoco».

Martin Zubimendi (Donostia, 1999) renovó con la Real en octubre hasta 2027, con una cláusula de rescisión de 60 millones, y fue un de los artífices de la histórica victoria de los guipuzcoanos en el Camp Nou. El centrocampista de Ulia fue diferencia sobre todo en una segunda parte soberbia en la que robó un balón decisivo a De Jong que provocó la contra del segundo gol en el que fue el encargado de asistir a Sorloth.