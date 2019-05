Fútbol Xabi Prieto: «Ver a Susaeta con otro camiseta se me va a hacer raro» Momento de la presentación de la iniciativa. / WATS El excapitán de la Real Sociedad ha asegurado que le sorprendía «que el Athletic no le hubiera ofrecido la renovación a un jugador como Markel» DV Y AGENCIAS Martes, 7 mayo 2019, 16:02

El excapitán de la Real SociedadXabi Prieto ha confesado este martes que «desde la distancia» le «sorprendía mucho» que el Athletic Club no le hubiera ofrecido la renovación a Markel Susaeta, así como la decisión del futbolista, anunciada el lunes por el club, de no continuar en el equipo rojiblanco.

«Me sorprendía que el Athletic no le hubiera ofrecido la renovación a un jugador como Markel, que lleva muchísimas temporadas y ha dado un gran rendimiento con más de 500 partidos«, comentó Prieto en una comparecencia tras un acto de la Fundación WATS contra la violencia en el deporte celebrado en Bilbao.

«Desde la distancia me sorprendía mucho. Y ahora también me sorprende. Verle a Markel con otra camiseta se me ha a hacer raro. Pero ha tomado esa decisión y querrá probar nuevas experiencias«, añadió el exfutbolista donostiarra, que la pasada temporada colgó las botas tras 18 temporadas en el club txuri-urdin.

El Athletic anunció ayer que Susaeta «comunicó la pasada semana» al club «que desestimaba estudiar la propuesta que la entidad rojiblanca» le había ofrecido poniendo así punto final a 22 años en la entidad bilbaína, los 12 últimos como futbolista del primer equipo.

Prieto participó previamente junto a Koldo Unanue, director general de Euskaltel, en la presentación del 'Teléfono contra la Violencia en el Deporte', un servicio gestionado por WATS como «un canal seguro y confidencial de atención a aquellas personas víctimas de acoso o violencia en el ámbito deportivo».

El servicio funciona a través de mensajes de whatsapp al número 688655099 y atenderá «consultas, dudas y denuncias» sobre «violencia física, verbal y psicológica, abusos sexuales, racismo y xenofobia, acoso entre iguales, machismo o LGTBI-fobia».