Xabi Prieto: «Me cuesta ver a Mikel Oyarzabal con otra camiseta»

La peña de la Real Sociedad de Tudela sigue enfrascada en los actos por su 25 aniversario y recientemente organizó un evento junto con dos leyendas del club como Bixio Gorriz y Xabi Prieto que sirvió como homenaje a los 'One club men' de la historia del conjunto guipuzcoano. El coloquio estuvo moderado por el presidente de la organización tudelana, Diego Carasusán, y contó con la presencia de cerca de 60 asistentes.

Ambos invitados recordaron sus inicios en el club guipuzcoano y abordaron sus carreras como jugadores de la Real. Xabi Prieto señaló que él siempre tuvo claro que quería jugar en la Real: «Desde pequeñito iba a Atotxa con mi aita y mi osaba, que eran socios, y ambos me metieron en vena la sangre txuriurdin. Por eso siempre mi sueño fue jugar en la Real..., cada vez lo veía más cercita, y lo logré».

Por su parte, Gorriz reconoció que, al contrario que Prieto, su sueño de pequeño no era tanto jugar en la Real como ser futbolista. «Pero tuve la fortuna, suerte y privilegio de que el club se fijara en mí. Cuando llegué al Sanse nunca pensé que podría estar 15 temporadas en el primer equipo. De hecho, en ese momento para mí era un honor poder jugar un encuentro con la Real..., ¡con lo que imaginad lo que fue disputar 599!».

A lo largo de sus dilatadas trayectorias, tanto Prieto como Gorriz tuvieron numerosas ofertas para fichar por otros clubes, pero ambos renunciaron a ellas por permanecer en la Real. Bixio rememoró que durante los años 80 existía el derecho de retención, por el cual los clubes podían mantener a sus mejores jugadores pese a las propuestas que les pudieran llegar. «En las 15 temporadas que estuve en el club fueron muchas las cosas que cambiaron y me encontré con la carta de libertad para poder irme. La Real quería que me quedara, y yo también, y como todos mis antepasados son navarros, y creo que he heredado de ellos ese carácter tan vuestro, me quedé en la Real hasta el final», bromeó el legendario defensor blanquiazul las risas de los asistentes.

Prieto, por su lado, indicó que fueron varios los clubes que llamaron a su puerta cuando la Real descendió a Segunda en 2007. «Hubo ofertas e, incluso, gente del entorno que piensa que lo mejor para ti es seguir en Primera y te aconsejan en ese sentido, pero yo me sentía muy a gusto en Donostia, con mi familia, con mi gente y muy valorado y querido, y cuando eso ocurre, creo que no hay que mirar afuera», afirmó Prieto, quien reconoció que «el Athletic fue uno de los clubes que más insistió entonces».

Oyarzabal, ¿el próximo de la lista?

En cualquier caso, tanto Gorriz como Prieto se mostraron comprensivos con aquellos que decidieron abandonar la Real para jugar en otros clubes. «Siempre es un momento complicado para el vestuario cuando un compañero dice que se va a ir, y más cuando parece que puede hacer una carrera larga en la Real. Pero uno no se puede poner en la cabeza del otro. Cada jugador tiene diferentes ambiciones, diferentes objetivos, valora más una cosa que otra, y es igual de respetable la opción de quedarse que la de irse», explicó, a la vez que incidió en el hito de que la Real sea el club con mayor número de 'One club men', «y lo va a seguir siendo, porque los chavales tienen referentes actuales en jugadores que están muy orgullosos de haberse quedado siempre en el equipo».

A colación de los actuales 'One club men' del cuadro txuri-urdin salió el nombre de Mikel Oyarzabal. «Viendo el momento tan dulce que está viviendo la Real, a mí me cuesta ver a Mikel con otra camiseta. Aquí se están ganando títulos, hay un gran equipo que pelea cada año por entrar en Europa..., pero quizás dentro de unos años le apetezca jugar en otra Liga o vivir otras experiencias. Puede pasar, y sería respetable, pero insisto en que me costaría verle en otro club», señaló Prieto en este sentido.

La anécdota con Januzaj

Por otro lado, Prieto y Gorriz pusieron el ejemplo de Silva para ratificar el buen momento deportivo, económico y social que vive actualmente la Real para que tanto los jugadores de Zubieta como los de fuera quieran quedarse muchos años en el club. «Vino a la Real teniendo ofertas económicas mejores y ahora ha renovado», apuntó Gorriz, mientras que Prieto recordó una anécdota vivida con Januzaj cuando fichó por la Real. «Cuando llegó a Donostia le chocó la tranquilidad con la que se vive y me hablaba de otras ciudades como Los Ángeles, Miami... Yo siempre le decía que este era el mejor lugar para estar, y ahora ves que lleva cinco años aquí y que parece que está a punto de renovar. Eso habla muy bien de la Real y de su entorno», concluyó.