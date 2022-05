Sanse Xabi Alonso: «Lo de antes no vale, no hemos hecho nada» El tolosarra prefiere no mirar al pasado y centrarse en un partido «exigente, potente y a su vez bonito» en el que tienen la oportunidad de salir del descenso

El Sanse, con las tres últimas victorias consecutivas y el tropiezo de los equipos directos por la salvación, se ha colocado a solo dos puntos de la permanencia. Este viernes recibe al líder Almería en el Reale Arena (21 horas) en un partido que si consigue la victoria dormirá fuera del descenso, al menos por dos días, hasta que jueguen Málaga y Sporting sus respectivos encuentros el domingo. Xabi Alonso ha destacado en la previa del partido que «la situación ha mejorado pero queremos que sea mejor, aunque es difícil por la situación y por el rival que vamos a tener enfrente el viernes. Tiene un gran nivel y se juega mucho. La energía y la ilusión sigue intacta como la hemos tenido. Queremos seguir vivos hasta la última jornada», ha comenzado. No sabrá hasta el viernes con qué jugadores podrá contar. «Hemos hablado con Imanol y Labaka para tomar una decisión u otra al final del partido o incluso el viernes a la mañana».

Las claves de que el filial realista haya alcanzado estas alturas de la temporada vivo aún se entienden por «el trabajo diario, el buen ambiente que se genera en la plantilla cada entrenamiento, pero también por la seriedad y concentración. Sabemos que trabajamos para lo de que tenemos ahora, pero también para el futuro. Los jugadores saben que tienen que estra preparados por si tienen que echar una mano al primer equipo», ha recordado. Aun así, lo único que piensa es en «equilibrar, y no porque hayamos conseguido tres victorias ya lo hemos hecho. Tenemos que seguir en la misma línea. Si nos confiamos por lo que hemos hecho, nos la vamos a pegar. En eso me toca a mí hablar con el equipo de la dificultad que vamos a tener y que sean conscientes, que todavía está muy difícil pero es posible», ha confesado el míster tolosarra.

Ha subrayado a su vez que para salir del descenso «tenemos que ganar un partido muy potente, a su vez bonito y exigente, y tenemos que afrontarlo con la concentración, ambición y tensión necesaria. Decíamos hace dos semanas de seguir creyendo, pues ahora más que nunca porque solo quedan tres partidos y tenemos que ponerlo todo de nuestra parte para tener esa oportunidad». Sobre la situación actual ha explicado que al inicio de temporada «no firmaba nada, quería competir y ver de lo que éramos capaces. No tenía objetivos definidos a cumplir. Y ahora no me centro en eso, pienso en la oportunidad que tenemos. Queremos dar el siguiente paso definitivo. Sabemos que es muy difícil y este último paso el más complicado», ha indicado.

Este viernes van a tener enfrente a un Almería que «sabemos el equipo que es y lo que tienen entre manos. Para sacar algo hay que hacer un partido redondo como lo hicimos ante el Valladolid y Fuenlabrada. Conocíamos su nivel a principio de temporada por el proyecto que tienen y el nivel de sus jugadores. El entrenador conoce muy bien la categoría, ha estado en equipos buenos y tiene ambición por ascender con el Almería. Era su objetivo número uno, saben dominar las áreas. Es un reto mayúsculo para los nuestros. Son dos proyectos diferentes, pero luego son noventa minutos y puede pasar de todo», ha analizado.

«Queremos que la afición venga, es un plus de energía»

No obstante, pese a la actual situación, confía y tiene «fe en la cohesión y en el espíritu del equipo. Confío en la ilusión que ellos tienen para conseguir el objetivo. Recoger algo que habíamos trabajado tanto, nos da mucha energía y motivación. Ante el Almería, que está haciendo una temporada buena, creemos que si hacemos bien las cosas vamos a tener oportunidades», ha apuntado. Sobre el factor ambiental espera que la afición no les fallen y les empujen hasta el final. «Queremos notar el ambiente y el empuje para nuestros jugadores. Eso siempre es un extra, y cuando el partido está vivo como ante el Málaga o Sporting, se nota. Queremos que la afición tenga las ganas de animar al Sanse. Para nosotros el sentir que haya ambiente, que estén con nosotros y en los momentos complicados tengan ese empujón, es un plus que te da energía durante el partido. La ocasión lo merece y creo que la gente está ilusionada con ver al Sanse hasta final de temporada», ha afirmado.