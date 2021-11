Real Sociedad Xabi Alonso: «Tengo la ambición de entrar a un equipo de la élite, pero sin prisa» El entrenador del Sanse ha concedido una entrevista al diario digital The Athletic en el que habla sobre su futuro y repasa su labor al frente del segundo equipo de la Real Sociedad

«Tengo la ambición de entrenar a algún equipo de la élite, pero no tengo prisa. Estoy muy contento en el Sanse». Xabi Alonso no ha escondido su intención para dar el salto al primer nivel más pronto que tarde en una entrevista concedida al diario digital deportivo The Athletic, que ha publicado un extenso reportaje sobre el buen hacer de la cantera de la Real Sociedad.

Además de hablar sobre su futuro, el entrenador del Sanse ha repasado su labor al frente del segundo equipo realista y porqué eligió «volver a casa» después de tanto años fuera. «Éste es un lugar donde tienes más espacio para aprender. (El de la Real) es un modelo muy claro, con apoyos, facilidades, comunicaciones... todo es muy natural, muy fluido», argumenta el tolosarra.

Alonso asegura en el reportaje que su rol al cargo del Sanse «es fundamental» y que la función de Zubieta es como «una línea de producción en la que preparamos a los jugadores para que estén listos para el primer equipo».

Sobre su experiencia de entrenar en Segunda División, el técnico de la Real Sociedad B menciona que su equipo tiene dos misiones en esta nueva categoría: apoyar al primer equipo y competir. «Nos está llevando al límite día a día. Esto me está fortaleciendo muchísimo como entrenador», añade.

Contento con Lobete

En el reportaje, en el que también intervienen el responsable del fútbol base Luki Uriarte y el director de fútbol Roberto Olabe, Xabi Alonso pone de ejemplo la irrupción el primer equipo del Julen Lobete, del que se alegra «especialmente».

«Es un chico muy abierto, con un corazón puro. Cuando marcó en Anoeta ante el Mallorca quise saltar al campo y celebrar el gol con él. Es uno de los nuestros.», admite.