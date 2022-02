El Sanse viene de vencer al Málaga en el Reale Arena, hecho que sólo había tenido un precedente en esta temporada. Pero eso ya es historia, ahora toca uno nuevo contra el Oviedo (sábado, 18.15 horas) en el que seguir luchando por mantenerse vivo hasta el final en la lucha por la permanencia. Xabi Alonso ha destacado en la previa que «esta semana hemos tenido suerte porque ganemos o perdamos siempre entrenamos bien, con ganas. Seguimos creyendo en darle continuidad. La última victoria fue importante, sobre todo para sentir que podemos ganar», comenzó. Aún y todo, piensa que «no estamos para aliviar la mochila. No pensamos en el 29 de mayo, sino en lo que tenemos cercano, es nuestro foco, ahí es dónde tenemos que depositar la energías. Sería buena señal de que se le pueda dar continuidad».

El principal debe del Sanse ahora, tras el último triunfo, es mantener una regularidad para acercarse a la salvación. «El resultado no nos puede marcar la dinámica de la semana, nosotros tenemos que ser muy exigentes en el día a día para estar mejor el fin de semana. Los jugadores lo tienen interiorizado, nos condiciona en el estado de ánimo pero en la demanda del día a día se lleva mucho mejor». Asume el tolosarra que «de la igualdad y exigencia que tiene la categoría ya sabíamos, las rachas te hacen dar un empujón, quedan todavía partidos para enganchar rachas. Estamos en buena dinámica en 2022 pese a que podíamos tener más puntos».

Alonso espera un choque en el que «va a tener diferentes momentos. El Oviedo sabe adaptarse a diferentes tipos de juego y están en un gran momento, en casa se sienten fuertes y tiene grandes jugadores. Cuando tienen que ser intensos y protagonistas, lo hacen muy bien a su manera. Tienen fortaleza defensiva y están muy bien relacionados. Nosotros con nuestro estilo e idea y los matices de cada partido no va a cambiar. Tenemos que estar fuertes y no conceder errores. Estamos con ganas de competir bien y ojalá sacar algo positivo». Cuco Ziganda, técnico del Oviedo, «ha conseguido qué y cómo hacer las cosas. Sabe lo que estar en un filial. Nuestra objetivo es ayudar al primer equipo y competir. A veces es difícil y es muy ambicioso, pero lo intentamos».

El Sanse ya logró la victoria cerca del Tartiere, concretamente en El Molinón (0-1). Puede ser una inspiración para los potrillos. «Con otras características en el juego, el Oviedo es otro histórico. Vamos a tener un buen ambiente seguro y ante eso, los chavales están respondiendo a escenarios así. Nos encendemos y es una motivación para ellos». Además, ha apuntado que si hay algo positivo que tiene este equipo, es que «en ambientes vivos y en campos históricos los chicos han dado un paso adelante, no se han arrugado y eso nos tiene que empujar».

«Ojalá no volverlo a sufrir», dice sobre Bastón

Si hay alguien al que habrá que mirar con especial atención, ese es Borja Bastón, máximo goleador de la categoría con quince tantos. «El que ha nacido goleador y tiene el gol en la sangre, seguirá marcando goles, aquí o en la MLS. Son una amenaza para el equipo rival y así lo hemos visto. Pueden tener cierto ritmo, pero la clarividencia se tiene o no y es tan preciado. Bastón no solo tiene gol, también dinamismo. En el área encuentra bien el espacio, lo sufrimos aquí y ojalá no lo volvamos a sufrir», finalizó.