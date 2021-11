Xabi Alonso: «La competición no espera y no te puedes permitir lujos»

La Segunda División no para y el Sanse tiene mañana otro reto de altura. El filial se mide al Málaga en La Rosaleda (21.15 horas, GOL), equipo y estadio «histórico» del fútbol español. «Es una oportunidad aunque sabemos que en su casa en seis partidos han ganado cuatro y han empatado dos, concediendo muy poco, pero tenemos que ir a competir y a jugar de tú a tú», declaró Xabi Alonso en la rueda de prensa previa al partido.

Curiosamente, el filial está ganando muchos más puntos lejos de casa que en Anoeta. «Es curioso y el dato está ahí, en casa competimos los partidos pero no podemos estar satisfechos con los resultados que hemos sacado. Nos está costando controlar el partido, cerrarlo, pero sabemos de dónde venimos y lo que somos, iremos a Málaga con la intención de competir», añadió.

Eso sí, el tolosarra es exigente y pide un punto más a sus chavales. «Necesitamos goles y asistencias de todos los jugadores de adelante, esa necesidad de romper y explotar». Le preguntaron por los dos puntas. «Karrikaburu está en proceso, solo tiene 18 años. Hay que saber esperarle y tenemos que esperarle, no es fácil saber llevar ese impacto y las expectativas que se puedan generar entorno él. Se está curtiendo con centrales buenos y el nivel de exigencia es grande».

Sobre Martón apostilló que «los minutos que tiene están siendo buenos, sean pocos o muchos, y eso es lo importante. Sabemos lo que nos puede dar y va a tener su momento, pero si no lo buscas no llega, y Javi tiene ese instinto». Quiso poner de ejemplo el caso de Lobete. «Pasó algo parecido con Julen, la tuvo ante el Getafe, luego ante la Ponferradina y al final llegó ante el Mallorca».

Enfrente estará un «rival histórico» como el Málaga, que hasta hace nada «competía en Europa y estuvo a nada de jugar unas semifinales de Champions, me acuerdo de aquel partido en Dortmund y allí seguro que también. Es una de las visitas más complicadas y tienen peso, historia, apoyo social de una ciudad grande, lo que representan, vivir y afrontar esas experiencias será bueno para los chavales», declaró Alonso.

Trató de buscar las claves del partido. «Va a ser fundamental la concentración, no conceder, ellos son agresivos vienen de perder en el último minuto contra el Oviedo y seguro que están con ganas. Una de las claves será esa, mantener la mentalidad para combatir situaciones adversas, y luego jugar, claro, jugar bien cuando tengamos el balón», diseccionó.

Xabi Alonso entiende que «todavía estamos en un proceso de adaptación» porque «solo llevamos 13 jornadas de 42, no es ni el primer tercio. Hay un inicio, una maduración, adaptación... pero claro, la competición no espera y no te puedes permitir lujos, tienes que mejorar».