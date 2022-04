Xabi Alonso: «Queremos seguir vivos y haciendo las cosas bien hasta el final»

El Sanse de Xabi Alonso tiene la mente pueste en el partido de este sábado ante el Amorebieta (14.00 horas). El técnico del filial de la Real Sociedad ha comparecido este viernes en rueda de prensa para, entre otras cosas, analizar a un rival «directo» por la permanencia y con una trayectoria «similar» en este curso.

«La situación es complicada porque la posición de la clasificación en la que estamos no es buena», reconoce el tolosarra. «No estamos muy pendientes del rival. Queremos centrarnos en nosotros, en el partido que tenemos que hacer. Ellos están en una situación similar a la nuestra. Los duelos ante el Amorebieta siempre son intensos y así esperamos que sea. El de mañana es un partido importante porque queremos seguir vivos y seguir haciendo haciendo bien las cosas de aquí a final de temporada», subraya.

Enfrente estará un Amorebieta que ocupa la cuarta plaza por la cola. Sin embargo, al igual que sucede con el Sanse, la posición de los vizcaínos no indica que sea un rival sencillo. «Han competido muy bien. La clasificación no dice el buen juego que despliegan. Ellos han estado dentro de los partidos, los han competido y eso significa que el grupo tiene fuerza, está cohesionado. Aritz sabe bien lo que tiene entre manos. Ellos nos conocen y nosotros a ellos. No va a haber sorpresas», apunta Alonso. «Somos nosotros los que tenemos que afrontar el partido, minimizar errores porque nos penalizan mucho. Contra el Tenerife con poco sacaron mucho y eso es lo que nos está penalizando».

El Sanse encara la recta final de la temporada con «muchas cosas en juego ahora y en el futuro». «Tenemos que hacer bien las cosas y hay que dar la importancia que tienen los partidos que quedan». Las matemáticas todavía no dan por muerto a los pupilos de Xabi Alonso y mientras las posibilidad de la salvación sigan estando ahí sus jugadores trabajarán para ello. «Seguiremos vivos si sacamos un buen resultado del partido de mañana. No nos beneficia pensar en la clasificación y sí pensar en cada partido que nos queda por delante. Muchos jugadores están en situación de desarrollo y se trata de sumar en cualquier circunstancia».

La realidad del fútbol vasco en Segunda es el Eibar por un lado y Sanse y Amorebieta por otro. «No es sorpresa para nadie que el Eibar esté peleando por el ascenso directo y nosotros y el Amorebieta, por la permanencia. Nosotros contemplábamos una temporada complicada porque queríamos ser el Sanse con todo lo que eso significa. Esta exigencia, con momentos buenos y malos, nos lleva a esta situación».