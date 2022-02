Xabi Alonso: «Queremos cambiar la dinámica y coger un poco de aire»

Cada vez son menos las jornadas que restan para poner punto y final a la competición, pero el Sanse está vivo y aún sueña con engancharse al tren de la salvación de Segunda. El filial realista, penúltimo clasificado con 20 puntos, visita El Toralín (lunes, 21 horas) para medirse a una Ponferradina que pelea por los puestos de play-off. Xabi Alonso, que recupera a Blasco por pasar el Covid la semana pasada, ha destacado en la previa que «el equipo está con ganas de cambiar la dinámica y coger un poco de aire. Queremos traducir el buen juego en una victoria. Sabemos el equipo que tiene la Ponferradina, pero estamos dando buen nivel fuera y de casa cuando hay ambiente de fútbol el equipo está conectado». Para volver a casa con los tres puntos «nos va a requerir mucha concentración, intentar conceder lo menos posible y jugar. La mentalidad y la activación es fundamental en un partido como el del lunes. Ellos te van a llevar al límite», ha asegurado.

Pese a las buenas sensaciones transmitidas en los últimos encuentros, no llega la victoria. «Esperamos que esté cerca. En los últimos partidos no estamos tan lejos pero nos está costando ganar partidos, marcar los goles en los momentos adecuados. Son importantes todos los detalles, hay que estar concentrados», ha confesado. El rival «se encuentra cómodo en su casa, ha sacado muchos puntos y tiene confianza, y para nosotros va a ser un partido complicado y exigente. Ellos saben a lo que quieren jugar, los jugadores han jugado muchos partidos en Segunda y saben dónde han conseguido sus puntos. El Toralín siempre es un campo especial y complicado, tienes que tener mucha intensidad y hacer las cosas bien», ha apuntado. De punto es punto es complicado salvarse por ello «sabemos la importancia que tiene cada partido para nosotros, los empates ayudan pero no son suficientes. Queremos mejorar en el juego y en el nivel y esta es una nueva oportunidad», ha comentado.

El momento en el que se encuentra el equipo es diferente al del inicio. «Ya tenemos un periodo de adaptación importante de tantos partidos. Cuando estás dominando, hay que ser determinante y tener la calidad para poder adelantarte. En los momentos complicados, saber sufrir, cuando el rival lleva la iniciativa y tienes que juntarte. Darle otro tiempo al partido y leer esas diferentes fases. Lo hemos querido hacer siempre pero no vale con decirlo, si queremos conseguir más tenemos que hacerlo mucho mejor. Si somos planos en los noventa minutos y solo jugamos sin saber interpretar esas situaciones nos va a costar mucho más.», ha insistido Xabi Alonso.

Respecto a la Ponferradina, pese a sus últimas dos derrotas «sigue siendo un equipo muy competitivo. El último partido en Girona encajó una derrota abultada pero estuvo metido. Es un equipo que se siente cómodo con balón y sin balón saben esperar. Todos los partidos han sufrido en El Toralín», ha aclarado. Y en cuanto a Yuri, de 39 años, y uno de los máximos goleadores de la categoría ha apuntado que «es de los jugadores más listos e intuitivos. La acompaña con mucha calidad en espacios reducidos. Con poco saca mucho, sabe aprovecharse. Con sus años sigue siendo un jugador muy importante para la Ponfe. En estos últimos años lo ha demostrado y tiene mucho peso».

«Todos son importantes, no solo Karrikaburu»

Karrikaburu se volvió a reencontrar con el gol el pasado sábado más de tres meses después, pero para el técnico todos los de la línea ofensiva son importantes. «Es fundamental. No solo Karrikaburu, sino Navarro, Maguna, Martón, Roberto López, Ander, Xeber, que deseen y tengan esas ganas de marcar. Para ellos y para el equipo. Necesitamos de esa agresividad ofensiva y de querer hacer daño al rival, porque los goles son lo que nos van a acercar a la victoria y eso es fundamental. Tenemos que empujarles. Karrikaburu volvió a saborear el gol y tenemos que darle continuidad, pero no solo él. Todos son importantes», ha expresado.

Sobre Jonathan ha explicado que «está disponible, está dando pasos y acercándose mucho más al grupo que ya estaba en marcha. En pocas semanas ha aprendido mucho». Por último, ha afirmado que un lunes no es el día para jugar a fútbol. «No me gusta jugar los lunes. A mí siempre me ha tocado jugar el fin de semana. Para mí no es un día apropiado, el fin de semana es más bonito para los jugadores y el aficionado», ha finalizado.