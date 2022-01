Urge ganar desde ya. De lo contrario, el Sanse va a ir poco a poco sumido en una categoría que no disputaba desde hace 60 años. Este fin de semana tiene una nueva oportunidad para demostrar que quiere seguir vivo en la pelea por la salvación hasta el final, y para ello deberá derrotar a Las Palmas (domingo, 18.15 horas) en su estadio. Xabi Alonso ha apuntado en la previa que «después del partido ante el Cartagena y el día siguiente estábamos tocados, no es la primera vez. Hemos tenido que sobreponernos e intentar hacer un esfuerzo para recuperar el ánimo. Desafortunadamente hemos sufrido derrotas dolorosas de ese tipo y nos hemos tenido que recomponer. Hay otra oportunidad este domingo. Quedan puntos, quedan partidos. Hay que querer y creer», ha comenzado.

Ante Las Palmas «esperamos un partido complicado. Para ellos el cambio de entrenador es un estímulo. Conozco lo que ha hecho en el Barca B. Su trayectoria y la casa le marcaba mucho. Llega a un club con grandes jugadores ofensivos y de calidad especial, con capacidad de asociarse y encontrar el hombre libre. Va creciendo y progresando mediante pases. Conociendo eso vamos a preparar con nuestras ideas para hacer un partido competitivo. Tenemos que saber lo que hacer cuando tenemos balón y cuando no. Moleiro es el jugador tipo. Salió Pedri de allí. Ahora tienen a Viera también. El fútbol es diferente y por eso le hace especial», ha analizado sobre el conjunto amarillo. Cuentan con un gran número de jugadores para desplazarse a tierras canarias. «Están todos disponibles, tenemos a todos los jugadores. Como no hay partido del primer equipo hemos entrenado juntos. Hasta mañana no decidiremos, tenemos más opciones. Turrientes está con nosotros».

Xabi Alonso piensa en el ahora, no mira más alla. «Es fundamental no pensar en mayo. Si pensamos en lo que va a pasar en mayo y cuál va a ser mi futuro, nos estaremos cargando la mochila de más piedras. Nuestro objetivo inmediato, ambicioso y exigente es Las Palmas. Por el rival que es, por su forma de jugar. Es diferente en la categoría y nos va a exigir muchísimo», ha confirmado. El vestuario cree. «El fútbol es tan bonito que puede pasar de todo. Estamos en disposición de competir por muchos puntos todavía. Las dinámicas pueden cambiar en noventa minutos. Desafortunadamente se está alargando. Lo vamos a seguir intentando. Podemos fallar y tener un error, pero sería imperdonable el no querer y no creer», ha apuntado.

Los errores defensivos les han condenado en muchos partidos y la única vía para solucionar eso es buscar otra alternativa. «Tenemos que seguir con lo bueno, es la única manera de poder ser efectivos mejorando todo lo que tenemos que mejorar. La clasificación y los resultados son indiscutibles, pero percibo que no estamos tan lejos. Con esos pequeños detalles y momentos complicados podemos dar el salto y son los que pueden marcar de diferencia. No tanto en el fútbol de escuela y académico, sino en el de remangarnos, no arriesgar y no jugar en corto. Vamos a jugar a otra manera. La categoría es muy dura y de máxima exigencia. Nos va a quedar el buen sabor de boca de poder haber estado y de tener la experiencia, pero queremos seguir», ha comentado. Confía en sacar un gran resultado como hicieron en otros grandes campos. «Nos estamos adaptando a grandes campos. Los jugadores están dando el nivel y esperemos que el domingo sea igual. La presión ambiental para el jugador es bonita».

«Buscar el motivo de los errores»

La tarea más complicada de Xabi Alonso esta semana, además de levantar el ánimo de los suyos, ha sido «analizar porque ocurren los errores. Hay que buscar las razones. Esas pequeñas cosas que no hacemos bien dan pie a que pasen otras cosas. Buscar porqué tantos errores no forzados nos están penalizando esos pequeños fallos y desconexiones. Tactica, técnica y mentalmente. Nos tenemos que preparar mejor y en esas fases hay que mejorar», ha finalizado.