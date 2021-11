Real Sociedad B Xabi Alonso: «No vamos de visita a Tenerife, queremos dar guerra» El tolosarra afirma que no ha habido ningún interés del Elche y aclara que está «donde quiero estar y estoy muy centrado, no estoy preocupado»

La competición no da tregua en Segunda Divisón. Tras la derrota por la mínima ante el Girona en el Reale Arena el pasado lunes (1-2), el Sanse visita este domingo el Heliodoro Rodríguez para medirse al Tenerife (18.15 horas, Movistar La Liga 2). Los potrillos volvieron a caer a la zona de descenso y ahora les toca visitar a uno de los candidatos a estar la próxima temporada en la máxima categoría. Xabi Alonso, que acaba de ingresar en el club de los 40, ha pedido un regalo. «Sería una gran alegria hacer un gran partido. El domingo nos va a requerir dar el mejor nivel. Sabemos el Tenerife en la línea que está. Es una oportunidad para seguir creciendo y sacar un buen resultado, no vamos de visita, queremos dar guerra».

El Tenerife, tercero en la tabla clasificatoria, es un club cercano para la familia Alonso, ya que Mikel, el mayor de los hermanos vistió la elástica tinerfeña. «Queda la esencia y la pasión que tienen por el club. Cada año tienen muchas expectativas, una de ellas el volver a primera. Mi hermano ascendió con ellos, tiene buenos recuerdos y conoce la casa. Muchos años ha estado en Primera», apunta el entrenador del Sanse, que de cara a este domingo espera un «partido intenso y competitivo con y sin balón, ante un equipo que tiene las cosas muy claras. Sabe manejar los tiempos y con jugadores comprometidos. Tiene muy buenas transiciones, laterales que profundizan mucho y prácticamente juegan con cuatro delanteros. En casa están siendo efectivos». La clave para conseguir un resultado positivo pasará para Alonso por ser «capaces de mantener la concentración. Va a tener sus diferentes momentos en los que vamos a estar cómodos y otras más incómodos».

Un Sanse con dos caras

El Sanse es el octavo mejor equipo de la categoría como visitante, pero el penúltimo peor como local. «Es difícil encontrar una explicación a lo que está sucediendo. Fuera de casa tienes esa adversidad y estamos respondiendo bien y jugando mejor. En casa necesitamos mejorar, conectar nosotros mismos y con el juego», ha expresado el tolosarra. Tras la última derrota ante el Girona, la plantilla «ha estado mentalizada toda la semana. Las derrotas duelen, pero lo justo y necesario. La ilusión y las ganas de los chavales y de dar un buen nivel es una gozada. Ahora lo hemos preparado el siguiente bien y hay que demostrarlo el fin de semana».

Una vez se han disputado 17 jornadas, casi una vuelta completa, Alonso piensa que la clasificación «está apretada y lo importante es seguir mejorando cada semana y compititiendo. No queremos perder, pero la derrota es parte del juego y nos tiene que deber lo suficiente. Tenemos que saber convivir con las adversidades. No nos tenemos que volver locos con la tabla, sino con lo que ocurre cada semana», ha recalcado. El tolosarra volverá a dar instrucciones desde el banquillo por la sanción de los dos últimos partidos. «He estado fuera pero muy metido, viviendo el partido. La visión es muy diferente y no estar cerca del campo te distancia pero te amplia un poco».

Respecto a Julen Lobete, que ha vuelto con la dinámica del segundo equipo, ha incidido en que «le gusta jugar, tiene un entusiasmo que se ve, está entrando bien y demostrando que sabe estar donde le toca estar. En un futuro igual le toca otra vez arriba. Es fundamental para que funcione y que nosotros seamos soporte del primer equipo. Es un claro ejemplo de como hay que llevar las cosas». La expedición viajará mañana sin Urko, que «no está todavía, queremos que vuelva bien. Le vamos a dar el tiempo necesario para que se recupere bien y pueda dar el mejor nivel», ha explicado.

«Estoy donde quiero estar»

En las últimas horas se ha vinculado su figura con una posible incorporación al Elche, que destituyó a Escribá la semana pasada. Pero el tolosarra ha negado el interés. «No sé mucho, tampoco ha habido nada, no hay mucho más que comentar. Estoy donde quiero estar y estoy muy centrado, no estoy preocupado. Los hechos se demuestran, más que con las palabras. Intento vivir el momento, lo que tenemos entre manos en la Real es muy bonito. Estoy comprometido el poder aportar en ese penúltimo escalón. Me está haciendo crecer mucho».