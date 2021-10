Xabi Alonso: «Es uno de los partidos más difíciles del año»

Sin tiempo para digerir si el punto ante el Oviedo en el Reale Arena es bueno o insuficiente, el Sanse de Xabi Alonso tiene un nuevo reto de altura por delante. El filial se mide mañana al Almería, un equipo «diseñado para subir, la plantilla está confeccionada para estar peleando por estar en Primera por lo que es uno de los partidos más difíciles de todo el año», reconoció el tolosarra.

Los realistas van a tener solo tres sesiones para preparar el partido. «Después del partido ante el Oviedo se nota el cansancio, entrenaremos por la tarde y creo que estamos todos bien físicamente, no tenemos lesionados y tenemos ilusión», declaró, mientras todavía no sabe qué jugadores se va a llevar a Almería. «El primer equipo está entrenando todavía y hasta que no acabemos nosotros por la tarde no sabemos quién irá». Valera y Turrientes, que han entrenado los primeros días con el primer equipo, apuntan a ir a Graz y por lo tanto serían baja con el Sanse. En todo caso, el entrenador cree que «son jóvenes si tienen capacidad de recuperación, por lo que creo que llegamos en buenas condiciones al partido».

Sobre el rival, el Almería de Rubi, Alonso destacó que es un equipo «dominante» y con «jugadores de buen manejo de balón que saben asociarse bien y que luego tienen mucho desequilibrio arriba». El conjunto rojiblanco tiene las bajas importantes de Ramazani y Robertone aunque «los que han salido están demostrando que son una plantilla muy completa», remarcó Alonso, que avisó diciendo que «no vamos a cambiar nuestra forma de jugar por ir a Almería. Está claro que en este tipo de partidos tienes fases en las que vas a tener que sufrir, como ante el Oviedo en esa primera parte fea, pero confío porque en todos los partidos nos hemos mantenido de pie. Les he dicho que ese tipo de partidos también hay que disfrutarlo porque eso también es fútbol».

El Sanse ha disputado las primeras diez jornadas de su regreso a Segunda y Alonso ha querido hacer un pequeño balance de lo vivido hasta ahora. «Estoy satisfecho porque estamos aprendiendo muy rápido». No hay que olvidar que «nos estamos enfrentando a equipos consolidados en la categoría que tienen jugadores contrastados y estamos dando un buen nivel, pero sabiendo quiénes somos y de dónde venimos». El Sanse tiene claro «lo que representamos, a Zubieta y a la Real, por eso afrontamos cada partido con ganas de defender ese honor y siendo fieles a lo nuestro», sacó pecho Xabi Alonso.