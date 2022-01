Xabi Alonso: «Necesitamos los puntos para seguir con vida»

El Sanse afronta este sábado un nuevo encuentro liguero y lo hace en un estadio en el que esta misma semana la Real consiguió el pase a octavos de final en la Copa del Rey. Leganés y Butarque esperan a los potrillos (21.00 horas) tras la derrota ante el Eibar (2-3) el día de Nochevieja en los últimos minutos. El tolosarra ha destacado que «haciendo buenos partidos no hemos conseguido los puntos, necesitamos acompañar los buenos partidos con resultados para acercarnos a los rivales directos y seguir teniendo vida».

Respecto al rival al que se enfrentarán mañana ha apuntado que «jugaron los menos habituales en Copa el miércoles. Fue difícil para los del primer equipo en la segunda mitad. Sabemos el partido que nos espera, ante un rival fuerte y en su campo tienen mucha convicción. El año pasado disputaron el play-off y me imagino que es su aspiración. Después de un inicio dubitativo han mejorado». Desde la primera jornada, donde el conjunto txuri-urdin consiguió la victoria por la mínima en su estreno, los pepineros «han cambiado mucho. No tenían gran parte de la plantilla, han ido modificando, Nafti era un jugador con energía y lo transmite como entrenador. Quiere equipos intensos e incómodos para el rival, con jugadores verticales y con buen pie como Gaku, Muñoz o Pardo, con un buen desplazamiento. Ante el robo buscan la transición. Arriba tanto Randjelovic, como Sabin Merino, Arnaiz o Bautista, que en el área su capacidad de gol es impresionante, son importantes».

Pese a la derrota del club madrileño en Copa, «el Leganés nos espera con buena preparación, escuchando a Nafti en la previa de Copa le daba importancia a ese partido pero más a este encuentro. Esperamos un partido muy intenso». Y en relación a los tres ex realistas ahora presentes en el Lega ha comentado que «para ellos fue más especial el del miércoles pero puede ser un seguimiento, los tres saben que es difícil llegar al primer equipo y mantenerse y antes que eso hay que pasar por el Sanse. Se les va a hacer raro, es otra situación», ha afirmado. Respecto a su plantilla, ha explicado que »no tenemos bajas, estamos preparados y no tenemos positivos. El único que no estará será Pokorny, que recibió un golpe ante el Eibar y no va a estar. Estamos a la espera de los que vayan con el primer equipo».

Incluso habló de dos nombres propios como Jonathan, nuevo jugador que ha llegado esta semana, o de Sola, que ya está recuperado de la grave lesión de rodilla. «Jonathan está disponible para entrar. Viene de una Liga diferente, es joven y necesita su tiempo. Tiene ganas e ilusión de aprender rápido. Estamos encantados de que esté con nosotros y sea uno más. De Alex hay que respetar esa rodilla porque ha tenido muchas lesiones pero ojalá lo tengamos pronto porque es un jugador con un potencial impresionante. Tenemos que ayudarle», ha anotado.

El fichaje de Clemente, «avanzado, pero no cerrado«

Esta semana se ha hablado de la más que posible incorporación del central del Zaragoza Enrique Clemente, pero Xabi aún no confirma su llegada, aunque afirma que sería un buen soplo de aire para la zaga. «Lo de Clemente todavía no se puede confirmar, las cosas están avanzadas pero hay que cerrar todavía. Nos va a ayudar porque en la zona de centrales estamos con menos efectivos y hemos tenido demasiada inestabilidad. No hemos podido darle continuidad y solidez, seguro que eso lo hemos penalizado y el tener un elemento más nos va a ayudar a lo que tenemos alrededor», ha argumentado. En cuanto al parón de la semana que viene desconoce la situación y la decisión de la competición »La jornada se aplazará, nosotros no tenemos Liga la semana que viene. Así se decidió y se aprobó, caprichos de la competición. Han tenido muchas posibilidades, es lo que hay«, ha finalizado.