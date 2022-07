Xabi Alonso jugó las semis y la final del Mundial con la rodilla rajada

Xabi Alonso disputó la semifinal del Mundial de 2010 ante Alemania y la final contra Holanda con 14 puntos en la rodilla. Dos horas antes de la semifinal contra Alemania, a Xabi Alonso se le rompió la mampara de la ducha del hotel y uno de los cristales le provocó un corte por encima de la rodilla derecha, incidente que ocultó al seleccionador, de acuerdo con el doctor Cota. El médico de la selección le curó la herida, la tapó con una venda roja que disimulaba con el pantalón y las medias.

«Doctor, por Dios, quiero jugar», le dijo Xabi Alonso a Cota. El tolosarra reconoce que «me impactó fue ver mi rodilla con un tajo de lado a lado del que asomaba la grasa adosada a la piel y tejido muscular. El único dolor que sentía era interno. Adiós a la semifinal y a la fina, no me lo podía creer. El ataque de pánico y angustia que sufrí me impidió echarme a llorar», dijo en 'As' Alonso.