Xabi Alonso: «Salvarnos está en nuestras manos»

No es un partido, es el partido. El Sanse tiene este sábado una gran oportunidad para acercarse a la salvación si consigue derrotar en el Reale Arena (16 horas) al Alcorcón. Esta noche mirará de cerca lo que ocurra en el duelo entre Girona y Málaga, en el que una victoria favorable a los catalanes puede dejar al filial realista una oportunidad de oro para recortar diferencias. Xabi Alonso, no obstante, ha destacado en la previa que «el partido del Sanse es mañana. Lo que pase hoy tiene su transcendencia, pero nuestra preocupación pasa por lo que tenemos mañana a las 16 horas en Anoeta. Sabemos que es un momento fundamental y vital para todo lo que puede venir, puede marcar mucho. Quedan cada vez menos partidos, lo de mañana es muy importante. Desde esa seriedad, esas ganas, afrontamos el partido. Nos da para tener esa cohesión y espíritu de equipo en los dos días que hemos estado juntos esta semana. Está en nuestras manos y todo empieza por mañana«, ha comenzado.

El equipo, principalmente los internacionales, «han vuelto bien, volvieron ayer y entrenamos juntos. Es una buena noticia que vinieran sanos y con ganas. Sabemos lo que tenemos entre manos, hay una oportunidad bonita y eso estamos preparando. Estamos con energía mirando al partido de mañana«. No se fía de un Alcorcón que, pese a ser colista y estar desahuciado, »están en una situación diferente. Para nosotros es un partido difícil, como lo fue en Ibiza o ante el Mirandés. Les tenemos respeto. Ellos les están dando vuelta a los malos resultados. Para ganar hay que hacer las cosas muy bien, como ante el Málaga o Sporting, ese es el camino«, ha explicado. El duelo vale lo mismo que el del Mirandés. «Son tres puntos. La situación en la que estamos, quedan menos puntos que aquel entonces, no ha cambiado tanto. De aquí al final vamos a tener que hacer un buen final si queremos conseguir el objetivo. No nos conformamos con hacer el año, queremos conseguir el objetivo».

Ha apuntado también que «me preocupa el nivel de juego que están dando en los últimos partidos. Son jugadores buenos y ellos quieren seguir demostrando que tienen nivel pese a la difícil situación en la que están. Se están relevando ante la adversidad». Toma referencia de lo que ocurrió en la primera vuelta (1-4), pero «es un momento diferente, tanto para ellos como para nosotros. Fue un partido muy eficaz. Tuvimos capacidad para hacerles daño a ellos, ojalá podamos repetir con nuestra forma de jugar. Ellos han cambiado de entrenador desde aquel entonces. Los jugadores la tienen bien mamada y bien tendida. Se han reforzado en el mercado invernal».

La plantilla «es consciente de la importancia del momento, donde se empiezan a decidir los objetivos para todos los equipos . El Alcorcón tiene opciones aún. Estamos en buen momento, pero no solo en este último mes, en 2022. El equipo está dando un paso adelante a nivel competitivo. La Segunda no es como la Segunda B. Tienes que saber estar por arriba o por abajo. La madurez del equipo ha servido«, ha apuntado. Piensa que, pese a las adversidades, »estamos intentando mantener la dinámica y cambiar las malas rachas. Sabíamos que mantener la línea buena iba a ser difícil y volver a ello pasa por la oportunidad de cada partido«.

«No hemos hablado, mucho rollo», dice sobre el tema Karrikaburu y el Athletic

El último nombre en salir fue el de Jon Karrikaburu, vinculado en las últimas horas con el Athletic. «Está haciendo una muy buena temporada, tenemos que saber de dónde viene. Está siendo su primera temporada sénior, compitiendo contra defensas complicadas. Lo ha afrontado con total normalidad, hablé de su experiencia en la sub-21 (viaje, entrenamientos, partidos...). No hemos hablado nada del tema, mucho rollo», ha confesado el técnico.