Xabi Alonso volverá a vestir la camiseta del Liverpool

Una vez más los caminos de Xabi Alonso y el Liverpool vuelven a cruzarse, en esta ocasión por una buena causa. El tolosarra formará parte del combinado 'red, integrado por otras grande figuras como Dudek o Robbie Keane, y se enfrentará a las leyendas del Manchester United en un partido benéfico. La recaudación de este encuentro irá destinada a diversos programas comunitarios, de acción social y de fútbol en la región de la ciudad de Liverpool.

'Leyends of the North' es el nombre que recibe este evento bénefico. Ell partido de ida se disputó el pasado mes de mayo, donde la escuadra 'red' se impuso al United por 3-1 en Old Trafford. La vuelta tendra lugar el 24 de septiembre, miércoles, en Anfield.

El tolosarra no es la única figura histórica que volverá a la ciudad que vio nacer a los Beatles. Junto a él Martin Skrtel, Fábio Aurélio, Jerzy Dudek y Robbie Keane son algunas de las leyendas confirmadas que se pondrán bajo las órdenes de Kenny Dlaglish para el partido ante los 'red devils'.

Xabi Alonso regresará a la que una vez fue su hogar, donde disputó 210 partidos con la elástica roja y donde conquistó una Champions League, una Supercopa de Europa y una FA Cup. Todo ello en cinco de años llenos de un gran fútbol que le sirvieron para consolidarse como uno de los grandes talentos del fútbol europeo.