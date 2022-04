Sanse Xabi Alonso: «Lamentarnos es innecesario y no lo hemos hecho en toda la temporada» El tolosarra olvida la última derrota «que se nos escapó» y se enfoca en el Tenerife, que tiene «jugadores de mucho nivel»

El Sanse busca ante el Tenerife (sábado, 16 horas) una victoria que le permita acercarse aún más a los puestos de salvación. El mazazo que supuso caer derrotado el sábado pasado ante el colista Alcorcón dejó muy tocada a la plantilla, pero las matemáticas aún dicen que el filial realista tiene opciones para mantenerse. Xabi Alonso ha destacado en la previa que «le dimos la vuelta a la última derrota. Por las circunstancias tuvimos la sensación de que el partido se nos escapó, pero ya es una historia pasada. A partir del lunes teníamos enfocado en lo que tenemos mañana, analizamos errores que no podemos cometer», ha comenzado el tolosarra.

Alonso, que no podrá contar con los dos expulsados, Sola y Zubiaurre, y Näis y Martin, con el primer equipo, ha explicado que «independientemente de la clasificación, nosotros preparamos y respetamos de la misma manera a cada rival. No hay rival más fácil o más difícil, todos son complicados, nos llevan al límite cada partido. Somos los que somos y sabemos dónde nos situamos. El de mañana lo sufrimos en la ida y queremos corregir cosas buenas y no tan buenas que hicimos».

Pese a las adversidades a lo largo de la temporada «lo llevan muy bien, porque tienen energía y es muy buena. Estamos conviviendo con los momentos negativos. Lamentarnos demasiado es en balde, es innecesario. No lo hemos hecho durante toda la temporada. Solo pensamos en lo que tenemos entre semana y lo de mañana bastante es, ya que es un intenso rival. Necesitamos un partido muy completo, por nosotros mismos y por el rival», ha continuado.

Destaca del Tenerife, el mejor visitante de la categoría, que «sabe jugar con la adversidad y ser sometido. Tienen jugadores de mucho nivel. Gallego, Elady, Bermejo, Corredera, etc». Ellos están «en una fase de estar cerca de los puestos directos de ascenso o a estar más alejados. Todavía quedan puntos y aún quieren revertir esta situación. Tenemos que defender muy bien las áreas, porque es donde se van a decidir los partidos. Cada vez estamos teniendo más aproximaciones».

No cree el tolosarra que «porque son jóvenes» requiera poner especial atención a la actitud, «con un equipo siempre hay que trabajar en todos los sentidos. Sabíamos que pasaríamos por momentos malos y buenos. Hay que darle la vuelta a los malos como en toda la temporada. Hemos aprendido. Queda una jornada menos pero la diferencia es la misma y está en nuestras manos nuestro futuro».

También ha hecho hincapié en aquello que han mejorado, como llegar a línea de tres cuartos y finalizar. «Sabíamos que iba a ser el punto más complicado en la temporada, el generar y llegar. Confiábamos en que íbamos a poder hacerlo y lo hemos hecho. El último desmarque, el último remate, eso es lo más complicado. Los rivales tienen una gran calidad, no solo futbolística, sino de saber qué hacer en cada momento. Es un aprendizaje intenso, estamos bien pero podemos seguir mejorando».

Llamamiento a la afición

Sobre el número doce, la afición, ha confirmado que «les necesitamos porque cada partido en casa, cuando sentimos el calor, es un gran apoyo para los chicos. Para el Sanse, para el club, para la Real, para el proyecto que está en manos. La semana pasada nos quedó esa sensación de que nos quedaron 50 minutos de partido, de que no lo disputamos. Nos quedó una sensación de frustración, pero eso está olvidado, pensamos en lo de mañana que va a ser exigente».