Xabi Alonso: «Estamos con ganas de demostrar que podemos sacar resultados»

El partido que disputa mañana el Sanse en Ipurua ante el Eibar (16.15 horas, GOL) adquiere más importancia si cabe al jugarse el último día del año y ser un derbi, que siempre es especial. Será un encuentro donde las considerables bajas de unos y otros por Covid-19 puedan ser importantes para el devenir del partido, pero cada uno de los dos técnicos tendrá que adaptarse a la situación y escoger las mejores piezas para llevarse los tres puntos. «Nuestra situación es la misma que la que se vive en el día a día en la sociedad. Convivimos con los positivos. En todos los clubes ha habido un gran número. Hasta mañana no sabremos los que podremos recuperar y estarán para jugar», ha explicado el técnico realista Xabi Alonso en rueda de prensa.

El último choque del año será «uno de los partidos más difíciles de la temporada y un bonito reto para los jugadores. Vamos a intentar hacer un gran partido con lo que tenemos. En esta situación y en esta temporada hay que decidir al momento, ya que hay muchos cambios. Esa adaptación de los jugadores y los entrenadores es importante. Esperamos dar un buen nivel en un estadio complicado y para sacar algo positivo vamos a tener que hacer un partido redondo». Sobre el conjunto armero ha destacado que «todos esperábamos ver al Eibar donde está ahora, por plantilla, ambición, objetivo... El inicio no era la realidad del nivel que podían dar, le han ido dando la vuelta. Tienen buenos jugadores, en casa están siendo fuertes y saben lo que quieren hacer».

Pese a la mala dinámica de resultados y a los sobresaltos en forma de positivos en la plantilla, Alonso habla de un equipo «con muchas ganas. El final de los días antes de vacaciones estaban algo fastidiados, pero nos ha venido bien y han vuelto con entusiasmo y con ganas de demostrar que podemos sacar resultados para reconfortarnos». Espera un segunda vuelta «más dura, los equipos ya tienen los objetivos más definidos. El nuestro está claro y a eso nos tenemos que agarrar. Como equipo y como individuo tenemos que ser conscientes de lo que queremos hacer. Lo principal son los resultados, estamos aquí para competir y para ganar, pero llevamos 21 partidos. Ya se van adquiriendo experiencias, vas conociendo más al rival y eso nos tiene que ir ayudando y hacer mejorar».

Si hay un partido de referencia ese es el de ida en el Reale Arena, con victoria para el Eibar (2-3). «Fue el primer gran partido del Eibar del comienzo, sabemos el objetivo que tienen». El partido de mañana también dejará la vuelta del tolosarra a la que fue su casa durante seis meses. «Con el Eibar estuve seis meses como en una mili en el año 2000. Luego no pude enfrentarme a ellos. Los años que estuve en Madrid no jugué porque el Eibar no estaba en primera. No tiene nada que ver el partido de Ipurua actual con el de antes. Ahora se crea un ambiente bonito, de fútbol muy auténtico y cercano». La hora y el día no le preocupa, solo mira el resultado. «Anticipábamos que al ser un derbi cercano iba a ser el 31 y estábamos preparados. No nos preocupa el postpartido, sino el partido, que es lo fundamental. Ojalá nos llevemos algo para celebrar después».

«Los rivales son buenos y nos están enseñando»

Además del análisis previo al choque, puso en valor el año 2021 para el Sanse. «Sacando un poco el partido del contexto, doy valor a lo que hemos conseguido y donde estamos por lo que hemos logrado. Independientemente de las dificultades que tenemos, no solo en la tabla, los rivales son buenos y nos están enseñando muchas cosas. Hay algo que no se palpa, la mejoría, y es que estamos en un filial e intentamos ser soporte para el primer equipo. Nos tiene que reconfortar y enorgullecer».

Por último, se ha expresado sobre varias figuras. La primera Navarro, que podrán contar hasta fina de temporada. «Es un plus por el nivel y la ambición que tiene. Conoce perfectamente lo que hemos hecho y lo que necesitamos, para esta segunda vuelta le esperamos y le necesitamos a su mejor nivel». Y segundo sobre Ezkurdia, cedido esta semana al Real Unión. «Necesita jugar, el año pasado fue el que más jugó, y ahora después de la lesión que llegue a un club que le conoce es beneficioso. Es importante estabilizarnos en la parte de atrás. Jonathan -el nuevo fichaje- llegará en 2022».