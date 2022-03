Xabi Alonso: «Si ganamos, hablaríamos de otra cosa»

El Sanse tiene una importante partido mañana ante el Mirandés en el Reale Arena (14 horas) en el que se juega mucho de cara a las aspiraciones por la salvación. Con los diez de doce últimos puntos conseguidos suma vital importancia este choque ante los burgaleses. El técnico tolosarra Xabi Alonso ha destacado en la previa de este partido «hablaríamos de una situación diferente si ganamos, estamos con ganas, los chicos tienen confianza y quieren aprovechar el buen momento», ha comenzado. «Sabemos que lo que hemos hecho hasta ahora no tiene efecto en lo que hagamos mañana, pero la dinámica es buena. Sabíamos que teníamos que darle la vuelta, en juego no estábamos tan lejos, le queremos dar continuidad y para sacar un buen resultado hay que volver a hacer un partido redondo», ha apuntado.

El rival, el Mirandés, al que «no le damos importancia por estar cerca sino porque son tres puntos importantes en juego, cuenta con un nuevo técnico en sus filas como Joseba Etxeberria. «Ha cambiado ciertas cosas, pero muchos patrones se repiten, por las características de los jugadores. Sabemos a lo que juegan. Con Joseba nos conocemos de cuando estuvo en el Bilbao Athletic, lo que él quiere trabajar se va viendo, con jugadores de nivel y proyección de futuro», ha analizado. No ha querido incidir en el equipo que sienta más presión. «Cada uno siente su presión, es muy difícil de testarlo, pero sí que presión y tensión es el fútbol de élite en el que estamos. Queremos prepararnos ante eso para saber convivir con circunstancias en el que los puntos son importantes», ha anotado.

Espera un encuentro «más largo de emociones porque todos los clubes se juegan mucho. Queremos afrontarlo con la máxima tensión necesaria, y por el perfil de ambos esperamos un partido bonito. Cuanto más claro tenemos, más ordenados estamos. Nos hace prepararnos para estar concentrados y minimizar mucho que es lo que puede pasar de cara al contrario», ha explicado. El grupo es consciente de lo que supone el partido. «El momento de la temporada es fundamental, le podemos recortar y la presión está presente y muy viva. Cada partido para nosotros es seguir un poco más vivos o no tanto. Lo estamos preparando bien. Nada vale lo que hemos hecho ni lo que viene por delante, es nuestra única preocupación. La presión te tiene que activar y encender y luego jugar con mucha concentración», ha aclarado.

En la recta final espera «partidos de mucha tensión en el ambiente, lo que le da vida a la competición. Muchos partidos se están decidiendo en el 85 para adelante y eso significa que hay mucho en juego, que hay mucho pendiente». Para Alonso no hay una única final. «Se pueden considerar finales todas las que nos quedan hasta final de temporada, pero después de lo de mañana quedarán treinta puntos más en juego y no estará decidido. Lo más importante somos nosotros, que las últimas victorias no fueran chispazos puntuales. El equipo está con ganas y vivo y con el objetivo de pelear hasta el final, hasta la última oportunidad. Solo tenemos en mente el partido de mañana, lo que nos ocupa y preocupa», ha vuelto a recordar.

La afición es clave y espera un gran ambiente mañana. «Es motivador e ilusionante. Lo hemos visto contra Lugo, Málaga y Sporting, que han sido partidos diferentes. El apoyo y el empuje de la afición animó mucho. La influencia de la afición se dobla y para dar más lo notamos y lo agradecemos. Pensando en lo de mañana tengo feeling. La gente creo que va a venir, saben en el momento en el que estamos y el club nos está ayudando. Queremos ver unas gradas vivas y que sientan, que reconozcan el esfuerzo de los jugadores. Estoy ilusionado de que mañana va a ser una tarde en la que la gente se va a acercar, es momento de apoyar al club y al proyecto».

«Mikel supone mucho para el club, no solo para el equipo»

El tolosarra también se ha referido al lesionado de gravedad Mikel Oyarzabal. «No voy a descubrir lo que supone Mikel para el club, no solo para el equipo. Un jugador que transmita tanto, que naturalice su condición de capitán, de jugador referente y su compromiso. Es un lujo para la Real que pueda tener a Oyarzabal, con su capacidad de querer más estará pensando en recuperarse lo antes posible», ha apuntado.

«Orgullosos, pero nos hace daño», dice sobre los internacionales

Mientras el Sanse juegue el fin de semana que viene ante el Ibiza, algunos estarán con la sub-21. «Por una parte indica que estamos haciendo las cosas bien, pero por otra que, en Segunda, tal y como están las cosas, que no haya pausa pues no tiene sentido. Estamos orgullosos por las convocatorias pero también nos hace daño, no es nada nuevo. No es una queja puntual, individual, sino del colectivo de clubes y de entrenadores que nos sentimos perjudicados. Ahora no se puede rectificar, pero veremos de cara al futuro», ha finalizado.