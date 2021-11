Xabi Alonso niega que faltara al respeto al juez de línea y no entiende su expulsión

El Sanse sumará a su carrusel de bajas de jugadores la del propio entrenador, Xabi Alonso, expulsado el domingo ante el Ibiza al final del partido. El técnico del filial estaba indignado al témino del choque: «Solo dije que había falta clara a Urko... Me sorprendió mucho la roja directa. En ningún momento falté al respeto al línea», insiste Alonso, que no podrá sentarse este viernes en el banquillo de El Molinón, salvo que el Comité de Competición rectifique al árbitro, algo poco habitual.

El técnico del Sanse explicó la tarjeta roja que vio. «Previo al gol, me ha parecido ver una falta clara a Urko, el delantero del Ibiza salta encima suyo, y de ahí llega el gol. He ido al línea a protestarle, sin faltarle al respeto, diciéndole solo que había sido una falta clara, y me ha sorprendido mucho la roja directa, viendo el baremo hasta entonces. Antes había sido un partido rocoso, cerrado, igual en la segunda parte se nos han acercado en estrategia, y es una lástima porque ha sido un error nuestro en las marcas», señaló Alonso, que lamenta el cúmulo de «circunstancias desfavorables» que persigue a su equipo últimamente.