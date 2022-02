Xabi Alonso: «Sabemos que el problema está en casa»

Ya no se trata de nuevas oportunidades, solo quedan finales por el camino para un Sanse que cada vez tiene más complicada su presencia en la categoría de plata la temporada que viene. Diez puntos le separan de la permanencia actualmente y mañana reciben al Lugo (16 horas, Movistar La Liga 1) en el Reale Arena, partido en el que esperan que la afición se acerque al estadio para animar a los potrillos. Xabi Alonso ha destacado en la previa que «fuera estamos mostrando buen nivel cuando tenemos el ambiente de fútbol y sabemos que el problema está en casa. Tenemos que hacer algo diferente para intentar conseguir algo diferente. Nuestro reto principal es ganar en Anoeta haciéndolo bien», ha comenzado. Achaca los malos resultados como local por «nuestros errores, que somos los mayores responsables, y estamos teniendo muchas derrotas. Queremos revertir la situación ante un rival serio que lo es tanto en casa como fuera. Puede ser el día de sacar algo positivo».

El mayor deseo del tolosarra es, más allá de las victorias, «tener un buen ambiente. A los jugadores les gusta jugar al fútbol arriba pero lo quieren hacer con afición, quieren tener su ánimo y empuje, ha habido veces que no han sido momentos apropiados, pero mañana esperamos tener una tarde bonita de sábado». Ha recalcado a su vez que «es un partido de club, de proyecto, para ver lo que queremos ser y lo que queremos que sea el primer equipo y con toda la consecuencia del trabajo que se hace en Zubieta. Hay días en los que se necesita de todos. Necesitamos de esa fuerza como local que hasta ahora no lo hemos conseguido. La gente que venga les vamos a estar agradecidos y son bienvenidos, ojalá disfruten de lo que somos capaces de ofrecer. Esos momentos hacen conexión entre club y afición», ha apuntado.

Enfrente reciben la visita de un Lugo «fuerte y competitivo. Llevan diez partidos sin perder, saben a lo que juegan, saben sufrir y en esta categoría es positivo. Va a requerir mucho esfuerzo. En los momentos difíciles se encuentran bien. Lo conocemos bien del partido en el Anxo Carro. Es importante saber qué es lo que tenemos enfrente y cómo plantear el partido. Es un equipo estable y muy formado, que compite bien. El entrenador transmite qué es lo que quiere», ha analizado. Pese al empate en Gran Canaria el pasado domingo, cree que «nos falta mucho a todos los niveles.

Espera un «partido con diferentes fases, no va a ser un juego en una dirección. El Lugo tiene jugadores de calidad, como Barreiro o Chris Ramos, que te hacen estar cerca de tu área. Tienen potencial y desequilibrio. Hay que saber jugar en todas esas fases, cuando tenemos el balón y no, es algo fundamental en la categoría. El otro día en Las Palmas por las características del rival tuvimos menos el balón», ha señalado. «Queremos mejorar, saber gestionar los momentos complicados», afirma, pero no mira a medio o largo plazo. «Estamos enfocados en lo de mañana. Lo único que nos interesa es analizar de dónde venimos, lo de Las Palmas fue positivo. No nos dio mucho el punto pero algo nos da. Lo que me da energía es el día a día, los chicos creen», ha anotado.

Al ser preguntado por nombres propios, Alonso ha destacado que Clemente, que debutó el otro día, «nos dio lo que creíamos que nos podía dar, lleva una cierta madurez en Segunda, capacidad de alrededor, domina bien las situaciones y tiene buen pie, eso le ayuda a él y al otro central y los demás rindieron a un gran nivel». Mientras que con Álex Sola, que reapareció, ha afirmado que está «contento, entró veinte minutos impresionantes, tuvo una participación positiva, nos dio energía y esa capacidad de atacar los espacios y de tener un buen uno contra uno. Hay que dar los pasos correctos con Álex, va a ir pudiendo jugar más minutos. Jonathan cada vez está entrenando mejor, entendiendo mucho más lo que queremos y puede jugar mañana», ha finalizado.