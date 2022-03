«Es un paso atrás, pero sabemos qué camino seguir», dice Xabi Alonso

Roto, rabioso y enfadado, pero no hundido. Así se mostró un Xabi Alonso que fue claro en su primera lectura de partido. «Ha sido una derrota dura y dolorosa, no hemos hecho un buen partido. Hemos estado lentos, en general, y por eso hemos perdido. Sabemos cómo hay que jugar para sacar los resultados. Como hoy –por ayer– no podemos jugar y no es suficiente. Es un paso atrás, pero sabemos el camino a seguir y lo que tenemos que corregir», comentó el tolosarra.

Subrayó el técnico que «el penalti nos ha dado fuerzas y hemos acabado mejor la primera mitad, pero les hemos dado facilidades en la segunda. Tras recibir el segundo tanto, el equipo se ha venido abajo. Desde el principio le he visto al equipo cansado, sin energía, no sabíamos si por el calor o la tensión».

No se da por muerto. «Si nos dicen hace seis jornadas que podemos estar en esta situación, alguno diría que es imposible. Quedan diez partidos, tenemos que creer y querer. Lo de hoy no es el camino, el camino es otro», finalizó el entrenador.