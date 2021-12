«Se repite la historia, compites y te vas de vacío», lamenta Xabi Alonso

Xabi Alonso, como no podía ser de otra manera, entró enfadado en sala de prensa de Anduva tras la derrota. El tolosarra admitió que se marchó «dolido, porque el partido estaba siendo igualado y sabíamos que el primer gol iba a ser decisivo. Cualquier acierto o cualquier ajuste iba a marcar el partido y así ha sido. Una lástima porque se repite la historia, compites y te vas de vacío», recalcó tristemente. Una vez más la falta de eficacia pasó factura. «Nos ha costado hacer gol y es lo que nos lleva pasando durante toda la temporada. También nos cuesta hacer daño. Contra Burgos y Tenerife fue igual», explicó. En el descanso les comentó a sus jugadores que «teníamos que seguir en la misma línea y ajustar las rupturas de Camello, ellos buscaban eso. También incidí en llegar al área y tener más agresividad. Nos ha faltado ese acierto final». Subrayó el juego del rival y que en esta categoría no hay nada fácil. «Ellos juegan, tienen un fútbol vistoso y aquí no hay nada sencillo. Cuesta ver luz, pero hay que sudar sangre para conseguirlo», anotó. El Sanse volvió a no sumar y se le complican las cosas por la permanencia pero no se van a rendir. «No queda otra que seguir adelante, convivir con los momentos complicados e intentar darle la vuelta».

Lolo Escobar respira

En el otro lado se vio a un técnico mucho más alegre, aliviado tras un triunfo que le sabe como un soplo de aire fresco. «Lo necesitábamos, era un partido de sumar tres por lo civil o criminal», apuntó Escobar.