Willy Bárcenas recula y pide perdón a Robin Le Normand y a Aymeric Laporte

La presión popular ha obligado a que Guillermo Bárcenas, el hijo de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, pida perdón públicamente al jugador de la Real Sociedad Robin Le Normand y a Aymeric Laporte, después de decir el jueves que «me pone negro que la selección juegue con franceses». Además, ridiculizó los apellidos de los futbolistas con comentarios como «Le Norrrrrrrrmand y Lapogggggggte».

Bárcenas, que también canta en el grupo Taburete, ha recibido en las últimas horas una oleada masiva de mensajes afeándole su actitud ante dos futbolistas que forman parte de la convocatoria de la selección española en esta Eurocopa 2024. Le Normand vive en Gipuzkoa desde 2016 y Laporte fue captado por el Athletic en 2010. Ambos tienen la nacionalidad española.

«A veces no me doy cuenta de la repercusión que puede tener un simple comentario entre amigos trasladado a Twitter», ha sido su excusa en la red social X. «Pido disculpas a Le Normand y a Laporte, por un comentario totalmente innecesario», ha agregado. De hecho, ha borrado el propio tuit en el que criticaba a ambos jugadores, algo que no ha sentado bien a algunos usuarios que le han criticado por «rajarse».

Bárcenas no ha sido el único que ha intentado difamar estos días a los jugadores de la selección española con orígenes en el extranjero, como es el caso de los defensas galos anteriormente citados y de Nico Williams y Lamine Yamal, nacidos en España pero hijos de inmigrantes africanos.