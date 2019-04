Real Sociedad Apelación aplaza a hoy la decisión sobre Willian José Willian José toca el balón durante uno de los entrenamientos en Zubieta. / LUSA Las pruebas médicas a Juanmi no detectan lesión muscular mientras que Zubeldia y Merino no se entrenaron ayer por precaución MIGUEL GONZÁLEZ SAN SEBASTIÁN. Viernes, 12 abril 2019, 07:57

El comité de Apelación aplazó a hoy la decisión definitiva sobre Willian José, al que Competición decidió castigar el miércoles con un partido de suspensión por la roja que vio en Balaídos. Aunque se esperaba que fuera ayer cuando hiciera pública su postura definitiva al recurso interpuesto por la Real para lograr que el brasileño pueda jugar en Anoeta ante el Eibar, será hoy cuando se dé a conocer. El club blanquiazul entiende que hay un error material manifiesto en el acta porque no golpeó en el rostro a Okay, como sí reflejó Melero López, pero los comités son corporativistas y es difícil que desacrediten al colegiado, quien no vio la jugada y fue avisado del lance por uno de sus asistentes, que luego no tenía muy clara la acción cuando los realistas se acercaron a protestar.

En caso de confirmarse su ausencia, representaría un serio contratiempo para Imanol, ya que es un futbolista que determina el estilo de juego del equipo por su facilidad para jugar de espaldas. Cada vez que ha faltado la Real ha tenido que reinventarse y modificar su comportamiento, aunque ha logrado sobrevivir bastante bien sin él.

En las tres temporadas que lleva en San Sebastián se ha perdido veinte partidos en total, en los cuales la Real presenta un bagaje de ocho victorias, cinco empates y siete derrotas. No está nada mal, teniendo en cuenta de que de esas derrotas dos fueron en el Camp Nou y en Mestalla, en la pasada campaña, y otra contra el Barcelona en Anoeta al comienzo de ésta. Resultados que pueden considerarse lógicos incluso con el brasileño en el campo.

En el curso 16/17 se ausentó en diez partidos, de los que la Real ganó cinco: Osasuna (0-2), Granada (0-2), Las Palmas (0-1), Betis (2-3) y Granada (2-1). Empató contra el Eibar (2-2) en Anoeta -el cuadro armero marcó en el descuento- y en el Pizjuán (1-1), mientras que perdió en casa frente al Villarreal (0-1) y el Athletic (0-2) y también en Mendizorrotza (1-0).

El año pasado faltó en cuatro jornadas, todas ellas seguidas, y la Real perdió en el Bernabéu (5-2), goleó al Levante (3-0), cayó en Mestalla (2-1) y empató en el Villamarín (0-0). Resultados normales contando la entidad de los rivales y que tres de esos partidos fueron a domicilio.

Esta campaña no ha estado presente en seis partidos, de los que la Real ganó dos en Huesca y San Mamés, empató en Girona y contra el Levante en Anoeta, y perdió ante el Barcelona en casa y en el Pizjuán.

Buenas noticias con Juanmi

Con Willian José sancionado a la espera de lo que decida Apelación, la atención se centra en el estado físico de Juanmi, que el miércoles se retiró del entrenamiento por unas molestias en la pantorrilla izquierda. Ayer no se entrenó y fue sometido a diversas pruebas médicas en la Policlínica que no objetivaron la existencia de una lesión muscular. En la sesión de hoy probará para ver cuál es su estado físico. En función de ello se sabrá si puede estar disponible para enfrentarse al Eibar, dado que aún hay 48 horas por delante.

El otro foco de atención está puesto en el centro del campo. Con Zurutuza e Illarramendi lesionados, aunque este último está cada día mejor, el interés se centra en el estado físico de Zubeldia y Merino, que tampoco se ejercitaron ayer. El primero sufre unas molestias en el glúteo derecho y no se le quiere forzar, porque lo normal es que juegue ante el Eibar. El navarro recibió un pisotón en Balaídos que le dejó dolorido un dedo pero tampoco debería impedirle participar en el derbi guipuzcoano.