Real Sociedad Willian José sigue a la espera de la decisión del TAD sobre su roja en Balaídos El fallo del Tribunal Administrativo del Deporte podría llegar hoy mismo y por ello el brasileño está en la lista I.L. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 14 abril 2019, 08:19

Habrá que esperar hasta el último momento para saber si Willian José puede o no jugar el partido de esta tarde en Anoeta.

El Comité de Apelación desestimó el viernes el recurso de la Real a la sanción de un partido al brasileño impuesta por Competición por su expulsión en Balaídos. La Real decidió recurrir a la última instancia, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), al que ha solicitado la suspensión cautelar de la sanción. Todo hacía pensar que el TAD se reuniría a lo largo del día de ayer, pero no se dio tal caso y el fallo podría llegar hoy mismo minutos antes del derbi o incluso después del mismo.

El árbitro del partido Melero López escribió en el acta que Willian José fue expulsado por «golpear con el brazo de forma deliberada en el rostro de un adversario, sin estar el balón a distancia de ser jugado». Revisadas las imágenes una y otra vez puede apreciarse como el brasileño no impacta en ningún momento en el rostro de Okay Okuslu. La Real alega que la redacción del acta no es exacta, no se ajusta a la realidad, y que podría haber una diferencia de apreciación. Entiende que hay un error material manifiesto al no impactar el brazo de Willian José en la cara del jugador turco.

El calendario de la Real pasa por el encuentro ante el Eibar, sigue con la visita al Camp Nou y dos partidos en Anoeta ante el Villarreal y Getafe. Restarían tres jornadas para acabar la liga con enfrentamientos ante el Alavés en Mendizorrotza, el Real Madrid en casa y la visita al Espanyol.