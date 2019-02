Real Sociedad Willian José: «Si llega una oferta, nos sentaremos y hablaremos» Willian José celebra el gol que marcó al Leganés. / Arizmendi El delantero brasileño señala que recibió oferta pero que el conjunto blanquiazul no quiso negociar. ·«El club me valora y me siento feliz», añade IKER MENDIA Martes, 26 febrero 2019, 17:04

Willian José, el delantero de la Real Sociedad, no cierra la puerta a una hipotética salida del club, aunque expresa que se siente «muy feliz» en el conjunto blanquiazul. En una entrevista concedida al medio brasileño 'Gazeta Esportiva', el atacante carioca subraya que «la gente siempre trabaja para crecer, evolucionar y conseguir cosas mayores, pero no es algo en lo que me quedo pensando. Si sucede y es algo bueno para mí y para la Real Sociedad, vamos a sentarnos y hablar. Pero estoy muy satisfecho con todo lo que he vivido en el club y por el inmenso cariño que recibo de todos ».

Willian José renovó su contrató con la Real Sociedad hasa junio de 2024, con una cláusula de rescisión de 70 millones de euros. El delantero explica que recibió ofertas para abandonar el club. «Tengo un contrato largo con la Real Sociedad, hemos renovado recientemente y estoy muy feliz aquí. El club me valora mucho y eso me deja muy feliz. Algunas propuestas llegaron, pero ellos no quisieron negociar y renovamos«.

El delantero brasileño, que esta temporada ha marcado nueve goles con la Real Sociedad y el este lunes no ha podido enfrentarse al Girona la estar sancionado, también ha hablado de la posibilidad de jugar con la selección de Brasil. «Pienso en mi trabajo en la Real Sociedad. La selección brasileña va a ser consecuencia de lo que hago aquí, pero no es algo que tengo que quedarme pensando y me cobrando. Es algo que sucede naturalmente, como fue el año pasado. Fue una gran experiencia, en un periodo cerca de la Copa del Mundo y con grandes jugadores del fútbol mundial involucrados».

De todas maneras, Willian José no se plantea volver por ahora a Brasil. «Volver a Brasil no es algo que pasa por mi cabeza en este momento. Tengo un cariño especial por todos los clubes por los que pasé, acompañado, dentro de lo posible, un poco sobre ellos, pero estoy muy bien en Europa y ya cerrando mi sexta temporada aquí».