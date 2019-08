«El objetivo es volver a Europa», afirma un Willian José muy ambicioso Willian José en la sala de prensa de Zubieta. / Arizmendi El ariete brasileño está contento con la competencia en ataque, que será un «dolor de cabeza para Imanol» ENEKO PÉREZ Miércoles, 14 agosto 2019, 14:47

Willian José está preparado para empezar la Liga. El delantero brasileño ha afirmado este mediodía en Zubieta que «me siento muy bien y con ganas de que lleguen los partidos serios. Esta pretemporada hemos hecho más trabajo con balón pero veo al equipo bien para jugar en Valencia».

Con la llegada de Isak el de Porto Calvo va a tener más competencia aún en la punta de ataque, aunque eso le motiva mucho. «Isak se ha visto que ha hecho un buen trabajo y que está capacitado para ayudarnos. Estaría bien poder jugar juntos, aunque eso es decisión de Imanol», ha señalado.

Respecto a los rumores que siempre suelen repetirse en verano sobre una posible salida, Willian José ha sido tajante y ha destacado que «no me afectan para nada. Estoy contento en San Sebastián y en el club, noto que la gente me quiere y eso es importante para mí. El año pasado las lesiones me afectaron en mi rendimiento, este año espero estar mejor».

Respecto al objetivo de la temporada de la Real Sociedad, el ex de Las Palmas o Zaragoza ha asegurado que «sin duda tenemos equipo para pelear por estar entre los seis primeros. El objetivo tiene que ser el de volver a Europa. Para eso tendremos que hacer mejor las cosas en casa».