Derbi en San Mamés Williams calienta el derbi: «Pueden envidiarnos porque jugamos con gente de casa» Iñaki Williams, durante la comparecencia. / EFE El delantero del Athletic lanza un mensaje a los donostiarras: «Estamos con mucha ansia de ganarles» JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Miércoles, 28 agosto 2019, 15:21

Iñaki Williams se ha encargado este miércoles de calentar el clásico del fútbol vasco del viernes. Después de unos días de declaraciones diplomáticas desde Lezama y Zubieta, el delantero del Athletic ha elevado la temperatura del derbi del viernes en San Mamés. «Me gusta marcales y sacarles de quicio». «No tenemos nada que envidiarles. Pueden tener que envidiarnos ellos a nosotros porque jugamos con gente de casa». Las frases más picantes del partido han salido del delantero rojiblanco.

Mucha gente en el Athletic presenta el partido ante la Real Sociedad con menor jerarquía que los que se disputan ante el Madrid o Barcelona. Williams dejó claro que él no es uno de ellos nada más sentarse en la sala de Prensa de Lezama. «No es un partido cualquiera», proclamó.

Puesto en el doble papel de jugador y aficionado insistió: «Si me preguntas a mí, me tomo el partido como se lo pueden tomar los jugadores de la Real. Estamos con mucha ansia de ganarles. Eso se debe notar en el campo. Es un derbi, no es un partido cualquiera».

«Me gusta meterles en los derbis, me gusta sacarles de quicio»

En siete partidos en Primera, Williams ha marcado dos goles a la Real. Pero el atacante es un canterano que llegó en edad juvenil a Lezama y que, por tanto, tiene más derbis en su memoria. «Me gusta meterles en los derbis, me gusta sacarles de quicio, que la gente se sienta orgullosa. Espero volver a marcarles y llevarnos los tres puntos por supuesto. Ojalá podamos volver a dormir líderes como hicimos tras ganar al Barcelona».

La comparecencia ante los medios de Williams fue como sus fulgurantes sprints en el campo. Muy breve, apenas siete minutos, pero muy directo. El delantero centro del Athletic es un jugador que siempre pone sus sentimientos ante los micrófonos y no se empeña en guardar las formas.

La pasada campaña la Real Sociedad se llevó los dos derbis. «Tenemos ganas de volver a ganarles, de volver a disfrutar. En el partido ante el Barcelona la afición hizo que tuviéramos una marcha más y esperamos que suceda lo mismo el viernes».

«Los últimos años hemos demostrado ser mejores que ellos porque hemos quedado por encima»

Los dos equipos llegan al duelo invictos y con cuatro puntos. Sin embargo, la contundente política de fichajes de la Real y el hecho de que el Athletic no haya contratado a nadie ponen el foco en los donostiarras, presentados como un equipo a tener en cuenta esta campaña. Williams no cree que los donostiarras sean superiores. «No tengo miedo a nadie, y menos a la Real. Ellos se han reforzado bien, pero no tenemos nada que envidiarles. Jugamos con gente de casa y ésa es la envidia que pueden tenernos ellos a nosotros». Y prosiguió entusiasmado: «Nuestros fichajes son gente de casa. Y la verdad es que tenemos una grandísima plantilla y vamos a hacer una gran temporada y un gran partido».

El juego de control de la Real Sociedad «nos viene bien», avisa Williams. «Haremos presión alta como ante el Barcelona. En San Mamés queremos hacer sufrir así a todos los que vengan«, adelanta.

Los derbis abren muchos debates. Con los dos equipos empatados en el arranque, el más recurrente a estas horas es quién es superior. «Los últimos años hemos demostrado ser mejores que ellos porque hemos quedado por encima, aunque el año pasado nos ganaran los dos derbis».