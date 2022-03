Gorriz y Loinaz, protagonistas en el nacimiento del 'Walking football'

'Walking football' en Gipuzkoa ya es una realidad. Este martes ha dado comienzo en las instalaciones de Zubieta un nuevo proyecto lanzado por Real Sociedad Fundazioa con veteranos de más de 55 años, donde los dos protagonistas de lujo han sido Bixio Górriz y Mitxel Loinaz. Antes de dar inicio a la primera sesión, los dos se han referido a este proyecto. «Es una iniciativa bonita y saludable, y esto se agradece. La oportunidad de vernos todos y de ver Zubieta es fantástico», ha explicado. No obstante, ha preferido no detallar mucho sobre el proyecto, aún lo desconoce. «Nos tienen que explicar primero cómo va, espero que no haya mucha entrada y sea algo tranquilo. Venimos a disfrutar», ha continuado.

«A cierta edad ya no puedes correr como cuando tenías 20 años y esto ahora se agradece mucho. Es una manera de volver a jugar a fútbol, pero con otro sentido», ha comentado el que fuera central irundarra de la mejor Real. «Hoy en día ya no echo de menos nada, disfruto mucho de la Real y antes de saltar al entrenamiento hemos recordado aquellos tiempos en Atotxa con los compañeros», ha detallado. De cara a las aspiraciones de la plantilla de Imanol, cree que «puede volver a entrar en Europa. Se mantiene en la pelea y ojalá se dé. Tiene mucho mérito, más con las lesiones que ha tenido y demás», ha apuntado.

Otro de los que ha presenciado el primer entrenamiento de esta novedosa actividad que se creó en las islas británicas ha sido Mitxel Loinaz, que ha destacado que «estoy encantado de estar aquí. Me ha pillado en un momento muy bueno porque acabo de terminar de trabajar». No ha coincidido ninguna otra vez con algún compañero, pero ha anotado que «no pierdo de vista a los equipos realistas». Tampoco sabe de qué va la actividad, le tienen que detallar mejor. «Quiero ver la experiencia y a ver cómo va y comprobar. No consigo entender cómo alguien sin correr le puede quitar el balón a otro», ha comentado entre risas.

Primera toma de contacto

La primera de las sesiones en esta modalidad ha servido para que se conozcan entre ellos y compartan experiencias del pasado, antes de pisar el verde y observar la práctica. «Me gusta mucho el fútbol y soy seguidora de la Real, por eso decidí apuntarme en la práctica cuando me enteré. Estoy súper ilusionada y espero, además de hacer buenos amigos y socializar, hacer ejercicio en algo que me gusta», ha comentado una de las veteranas.