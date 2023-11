Vuelve la Champions, que suene la música

Miguel González San Sebastián Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Miércoles, 29 de noviembre 2023, 01:00 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Regresa la Champions a Anoeta y eso no es moco de pavo. La Real solo la ha jugado cinco veces en la historia, dos bajo el viejo formato de la Copa de Europa, por lo que no conviene despreciar momentos tan especiales que no ...

Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión