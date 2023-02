Volver a la vieja e idílica normalidad

La Real ansía volver a la vieja normalidad. A la idílica lógica de las victorias. El cuadro blanquiazul visita esta noche el RCDE Stadium para medirse a un Espanyol en horas bajas que busca coger aire con respecto a los puestos de descenso, que amenazan a tan solo un punto.

El conjunto txuri-urdin afronta el choque consciente de que sus inmediatos perseguidores en la tabla han recortado diferencias después de que el Atlético de Madrid, Betis y Athletic resolvieran con triunfos sus respectivos duelos a domicilio. La Real no se puede permitir otro tropezón como el del Valladolid si quiere mantener su preciado colchón por la Champions.

La última semana ha sido bastante provechosa para Imanol. Concedió dos días de descanso a una plantilla asolada por las lesiones y ha recibido muy buenas noticias. Por un lado ha recuperado a Merino, Sola y Guevara. Por otro, Sorloth, Brais Méndez y Zubeldia han evolucionado favorablemente de sus molestias y también estarán disponibles hoy. Por último, y no menos importante, no ha tenido que lamentar más bajas. Eso sí, el oriotarra seguirá sin poder contar con Silva, Cho, Aritz, Gorosabel y Pacheco, que continúan avanzando en sus procesos de recuperación.

La Real buscará retomar su fantástica dinámica ganadora que encadenó tras el parón por el Mundial. El empate en el Santiago Bernabéu y la derrota ante el Valladolid en el Reale Arena en las dos últimas jornadas han desacelerado el vertiginoso ritmo con el que estaban circulando en Liga.

La previa del partido Espanyol Real Sociedad Estadísticas LaLiga LaLiga 20 4G-9E-5P 24 153 47A-5R 41% PARTIDOS JUGADOS RESULTADOS GOLES TIROS A PUERTA TARJETAS POSESIÓN MEDIA 20 12G-3E-5P 28 187 55A-1R 54% RCDE Stadium Movistar + Muñiz Ruiz (Colegio Gallego) 21:00h. ESTADIO: TV: ARBITRO: HORA: Entrenadores Diego Martínez Imanol Alguacil Probabilidad de victoria Espanyol Real Sociedad 28% 41% 31% Empate Alineaciones Espanyol Real Sociedad 4-1-3-2 25 Álvaro 23 4 2 14 César Montes Cabrera Gil Oliván 12 Vinicius 22 21 10 Vidal Melamed Darder 17 7 Braithwaite Puado 10 19 Oyarzabal Sorloth 14 Kubo 4 23 Illarramendi Brais 3 15 2 Zubimendi Rico Sola 24 5 Le Normand Zubeldia 1 Remiro 4-4-2 Sergi Darder Robin Le Normand GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS

Sola podría volver al once casi dos meses después de caer lesionado durante el amistoso disputado contra el Leeds United a mediados de diciembre para resolver el problema en el lateral derecho. El donostiarra es el candidato ideal para la posición después de que Imanol tuviera que recurrir en los últimos choques a los socorridos parches de Zubeldia y Barrenetxea. Otra cosa será que el '2' pueda estar físicamente preparado para aguantar los noventa minutos.

Esta noche se va a vivir un encuentro de contrastes, ya que se ven las caras el tercer mejor visitante con el tercer peor local. La Real ha sumado hasta el momento 22 puntos en sus desplazamientos, solo superado por Barcelona (27) y Real Madrid (24). En su haber figuran los triunfos en los campos del Cádiz, Elche, Girona, Celta, Sevilla, Almería y Rayo, amén del empate en el Bernabéu. Sus únicos tropiezos han sido ante el Getafe (2-1) y el Valladolid (1-0). El Espanyol, por su parte, ocupa el tercer lugar en el ranking como peor local tras acumular tan solo diez puntos en otros tantos partidos, merced a dos victorias y cuatro empates. En casa solo ha ganado al Valladolid y al Betis, a ambos por un pírrico 1-0. Y los empates han sido contra el Valencia, Elche, Girona y Osasuna.

Un rival reforzado

El Espanyol de Diego Martínez ha tomado un respiro con los triunfos en enero ante el Getafe y Betis, pero sigue en una situación delicada a tan solo un punto del descenso. Cuando el técnico gallego arribó a Cornellá en mayo pasado afirmó que «podemos conseguir cosas que ni imaginamos», pero el globo de la ilusión se ha desinflado esta temporada hasta el punto de que el objetivo perico es la permanencia.

Tanto es así que el club ha contratado en este mercado invernal a cinco jugadores: el central mexicano César Montes, el lateral francés Pierre-Gabriel, los centrocampistas Denis Suárez y Gragera y el portero Pacheco. El segundo no podrá jugar porque fue expulsado la jornada pasada ante Osasuna.

El técnico se felicitó por «haber cubierto unas necesidades que el equipo tenía en verano», pero ahora tiene que traducir esos refuerzos en resultados. La afición del Espanyol ya vivió hace tres años un descenso después de 27 años y no quiere pasar por el mismo trance. Entonces vendió a Borja Iglesias al Betis y para cuando reaccionó en enero fichando a Raúl de Tomás, Embarba y Cabrera ya fue tarde.

La de Pierre-Gabriel no será la única baja en la escuadra perica. Joselu, el máximo artillero local, no jugará por lesión. Diego Martínez no podrá contar con su mejor delantero, pero además tiene la duda de Braithwaite, que también arrastra problemas físicos. Las lesiones no son solo cosa de la Real, que tratará de volver a sumar hoy de a tres para mandar un mensaje desesperanzador a sus rivales por Europa: «Aquí sigo».