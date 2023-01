Si se habla de que el derbi es el partido del año para los seguidores de la Real Sociedad y del Athletic, imagínense para aquellos que viven en territorio enemigo. El club rojiblanco ha contado desde siempre con aficionados en Gipuzkoa, aunque con el cambio generacional haya ido menguando su número, y el blanquiazul los tiene en Bizkaia. Normalmente concentrados en localidades cercanas a la muga como Ondarroa, Ermua, Berriatua o Zaldibar, pero también en el resto del territorio. La peña Bizkaia Txuri Urdin es el mejor ejemplo de que el amor por unos colores va más allá de dónde hayas nacido.

Este reportaje nace hace dos semanas compartiendo mesa y mantel con varios de sus miembros que se desplazaron hasta Logroño para animar a la Real en el partido de Copa. En el restaurante Mesón Cid desplegaron su enorme pancarta en uno de los reservados antes de dar buena cuenta de un delicioso cordero. Entre bocado y bocado tuvimos la ocasión de conocer su increíble historia, la de estos irreductibles que lucen con orgullo el estandarte txuri-urdin allí donde antes solo había emblemas rojiblancos. Su escudo, el de la Real pero sustituyendo el balón por el escudo de Bizkaia, les define.

Xabier Sancho, de Barakaldo, recuerda que todo empezó con el autobús que organizó la Real para que sus aficionados de Bizkaia pudieran venir a Anoeta los días de partido. «Fue una gran iniciativa porque permitió que nos conociéramos realzales que antes íbamos por nuestra cuenta en coche al estadio y que creíamos que estábamos solos en un entorno en el que el Athletic tiene mucha fuerza. Entre viaje y viaje comenzó a gestarse la idea».

Se conocieron cuando la Real organizó buses desde Bilbao para venir a Anoeta, crearon la peña en 2015 y son cuarenta socios

El caso es que aquello derivó en la creación de la peña en 2015, que en la actualidad cuenta con cerca de cuarenta socios –aunque en el grupo de whatsapp son más de ochenta– y una sede en el barrio de Deusto en el que se juntan para ver los partidos de la Real. El ondarrutarra Alesander Etxaburu fue su primer presidente, cargo que hoy recae en Roberto Gómez.

La fiebre realista ha crecido desde entonces. Inicialmente salía un autobús desde San Mamés que tenía paradas en Amorebieta, Durango y Ermua antes de enfilar hacia Donostia. Esta última localidad ya organiza su propio bus y ahora son dos los que parten desde la capital los días de partido, lo que significa que unos 150 vizcaínos de la Real acuden regularmente a Anoeta solo en los autobuses que pone el club. A ellos habría que sumar los que viajan en coches particulares.

El grito con el gol de Oyarzabal

Cada uno tiene detrás un motivo que le hizo decantarse por estos colores. El de Xabier, que es director deportivo del Erandio, no tiene que ver con el equipo campeón, porque nació en aquella época y no conoció los años de los títulos. «Yo soy realzale por Meho Kodro. De chaval jugaba de delantero centro en el Barakaldo y me fijaba mucho en él. Era mi ídolo. Toda mi cuadrilla es del Athletic, pero me tratan bien».

El título de Copa logrado en La Cartuja ante los rojiblancos fue una liberación después de tantos años de vaciles con los amigos. «Di un grito tan fuerte con el gol de Oyarzabal que un vecino me escribió por whatsapp para quejarse de que no eran horas. Que había niños durmiendo. Para ellos perder aquella final fue muy duro y tardarán mucho tiempo en superarlo».

Los protagonistas Xabier Sancho | Barakaldo. «Soy de la Real por Meho Kodro. De pequeño era delantero y era el que más me gustaba. Toda mi cuadrilla es del Athletic».

Suso Lalaguna | Orozko. «Mi ama es muy del Athletic. De pequeño, cuando les ganamos algún derbi, ya me quedé sin postre».

Peio Txakartegi | Lekeitio. «Yo conocí la época de Atocha sin vallas. Recuerdo que un partido Boronat se cayó encima mío. ¿Cómo no iba a ser de la Real?»

Óscar Tudanca | Bilbao. «El día que me regalaron la camiseta de Arconada fue uno de los más felices de mi vida. Llevo un tatuaje suyo en la pierna».

Una anécdota parecida tiene Suso Lalaguna, de 47 años y natural de Orozko. «Días antes de la final vi que mi vecino del primero ya tenía colgada su bandera del Athletic así que yo, que vivo en el segundo, puse la mía de la Real. Al día siguiente la había quitado y le pregunté qué había pasado. Me dijo que el Athletic nunca iba a estar por debajo de la Real –risas–. Con la mayoría me llevo muy bien, pero todavía quedan algunos que no aceptan que la Real pueda ser mejor, como viene pasando estos últimos años».

El hijo, rojiblanco por Simón

Su origen txuri-urdin le viene por su padre, que trabajaba en Hernani y le llevaba pósters de la Real y alguna camiseta, pero en casa ha tenido que vérselas con su madre. «La ama es muy del Athletic. Algún derbi que les ganamos cuando era pequeño ya me dejó sin postre –risas–. Ahora mi hijo de ocho años también es rojiblanco porque le encanta Unai Simón y suelo ir con él a San Mamés. Yo no soy antiAthletic».

Una cosa que le llena de orgullo es que en los últimos años ha visto en el pueblo a niños con la camiseta txuri-urdin «de Prieto y de Oyarzabal. Se nota que el equipo está muy bien porque eso engancha a los más jóvenes».

Peio Txakartegi, de 56 años, es el más veterano de todos. Es de Lekeitio, aunque de pequeño su familia se mudó a Donostia por trabajo. «Yo llevaba a Atocha la camiseta con el número 2 de Gorriti. Recuerdo que una vez se me cayó encima Boronat. Entonces no había vallas. ¿Cómo no iba a ser de la Real?».

Cuando su aita se jubiló regresaron al pueblo y ahora vive en Bilbao, de donde es su mujer. «Así como en Ondarroa hay muchos de la Real, en Lekeitio somos muy pocos. Pero en Lea-Artibai también conozco a aficionados de Amoroto, Aulestia y otros pueblos. Con esto de la peña muchos están saliendo del armario».

De Bilbao es Óscar Tudanca, de 49 años, que se hizo realista por «Arconada. Yo jugaba de portero por él, porque me impresionaba lo que hacía. El día que los aitas me regalaron su camiseta fue uno de los más felices de mi vida». Tanta es la pasión que siente por el mítico guardameta que luce un tatuaje con su nombre en la pierna. Bien bonito, además.

Acompañan al equipo en todos los desplazamientos que pueden y el sábado irán a comer a la sidrería Iruin antes del derbi

En la capital siempre ha vivido rodeado de rojiblancos, aunque la relación ha sido buena. «De pequeño solía venir a los derbis de Atocha en los autobuses que organizaba el Athletic. Era el único con la camiseta de la Real. Cuando se creó la peña fue una bendición, porque compartir un mismo sentimiento con otra gente es la leche. El sábado nos vamos todos de sidrería a Iruin antes del derbi. Fíjate qué cambio».

Todos los viernes queda para compartir una cerveza y hablar de la Real con David González, conocido en redes sociales como atotxa.org, un donostiarra exiliado en Bilbao por motivos sentimentales. Ambos viajan juntos a Anoeta desde Amorebieta, porque es más fácil dejar el coche que en el centro de la capital, y allí se les unen los cántabros Servando y Roberto, de Santander y Los Corrales de Buelna.

«En el derbi somos favoritos»

De cara al sábado el optimismo es palpable, ya que están disfrutando con el temporadón de la Real. Xabier Sancho, quizás por aquello de ser entrenador, es el más prudente. «Va a ser un partido muy duro, porque el Athletic siempre es un equipo difícil». Peio Txakartegi destaca «lo importante que sería ganar para dejarles a nueve puntos. A la Real le veo muy fuerte. Está ganando como los grandes, con autoridad. Para mí, sí es favorita».

Suso Lalaguna apunta que «no me gustó el Athletic ante Osasuna. No le vi bien. Creo que vamos a ganar 2-0. Sorloth está muy enchufado y mete todas las que tiene». Para Óscar Tudanca el triunfo también se va a quedar en casa. «Estamos tan bien que veo imposible que perdamos. Es más, creo que en uno o dos años podemos dar la campanada. No sé sí ganar la Liga o no, pero un título seguro». Se nota el carácter vizcaíno.